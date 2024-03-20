Главный по уборке Екатеринбурга заявил, что «не видит Грязьбург»

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Круглый стол по уборке снега. Екатеринбург, бубнов алексей
Алексей Бубнов утверждает, что никогда не бывает доволен уборкой Фото:

Замглавы Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов не видит причин, чтобы называть город «Грязьбургом». Однако вице-мэр заявил, что никогда не бывает доволен уборкой города.

«Никогда не доволен. Всегда есть замечания. В целом, как у нас принято город „Грязьбургом“ называть, я „Грязьбурга“ не вижу», — сказал Бубнов в эфире программы «Акценты» на ОТВ.

Ровно год назад Бубнов попал в скандал, рекомендовав екатеринбуржцам не носить белую обувь. Через несколько дней в городе прошел флешмоб, на котором десятки жителей в белом вышли на улицу Вайнера. По слухам, таким образом коллеги Бубнова решили его потроллить.

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Замглавы Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов не видит причин, чтобы называть город «Грязьбургом». Однако вице-мэр заявил, что никогда не бывает доволен уборкой города. «Никогда не доволен. Всегда есть замечания. В целом, как у нас принято город „Грязьбургом“ называть, я „Грязьбурга“ не вижу», — сказал Бубнов в эфире программы «Акценты» на ОТВ. Ровно год назад Бубнов попал в скандал, рекомендовав екатеринбуржцам не носить белую обувь. Через несколько дней в городе прошел флешмоб, на котором десятки жителей в белом вышли на улицу Вайнера. По слухам, таким образом коллеги Бубнова решили его потроллить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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