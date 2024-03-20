Главный по уборке Екатеринбурга заявил, что «не видит Грязьбург»

20 марта 2024 в 20:33 Размер текста - 17 +

Алексей Бубнов утверждает, что никогда не бывает доволен уборкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Замглавы Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов не видит причин, чтобы называть город «Грязьбургом». Однако вице-мэр заявил, что никогда не бывает доволен уборкой города. «Никогда не доволен. Всегда есть замечания. В целом, как у нас принято город „Грязьбургом“ называть, я „Грязьбурга“ не вижу», — сказал Бубнов в эфире программы «Акценты» на ОТВ. Ровно год назад Бубнов попал в скандал, рекомендовав екатеринбуржцам не носить белую обувь. Через несколько дней в городе прошел флешмоб, на котором десятки жителей в белом вышли на улицу Вайнера. По слухам, таким образом коллеги Бубнова решили его потроллить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замглавы Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов не видит причин, чтобы называть город «Грязьбургом». Однако вице-мэр заявил, что никогда не бывает доволен уборкой города. «Никогда не доволен. Всегда есть замечания. В целом, как у нас принято город „Грязьбургом“ называть, я „Грязьбурга“ не вижу», — сказал Бубнов в эфире программы «Акценты» на ОТВ. Ровно год назад Бубнов попал в скандал, рекомендовав екатеринбуржцам не носить белую обувь. Через несколько дней в городе прошел флешмоб, на котором десятки жителей в белом вышли на улицу Вайнера. По слухам, таким образом коллеги Бубнова решили его потроллить.