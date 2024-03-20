Baza: Кологривый извинился перед укушенной им официанткой

20 марта 2024 в 20:06 Размер текста - 17 +

Кологривый обещал отправить пострадавшей цветы Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС Актер театра и кино Никита Кологривый, известный по роли Кащея в сериале «Слово пацана», извинился перед официанткой, которую укусил в лаундж-баре Новосибирска. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «После дебоша Кологривый извинился перед девушкой через знакомого», — передает telegram-канал. Актер добавил, что синяк у девушки останется на память, также он дал обещание прислать ей букет цветов. Ранее было опубликовано видео, как артист сильно укусил за ногу официантку бара. Позже пострадавшая заявила, что ждет от артиста только извинений и не будет подавать иск в суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер театра и кино Никита Кологривый, известный по роли Кащея в сериале «Слово пацана», извинился перед официанткой, которую укусил в лаундж-баре Новосибирска. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «После дебоша Кологривый извинился перед девушкой через знакомого», — передает telegram-канал. Актер добавил, что синяк у девушки останется на память, также он дал обещание прислать ей букет цветов. Ранее было опубликовано видео, как артист сильно укусил за ногу официантку бара. Позже пострадавшая заявила, что ждет от артиста только извинений и не будет подавать иск в суд.