Минтруд: РФ придется принять к 2030 году сотни тысяч мигрантов

21 марта 2024 в 03:30 Размер текста - 17 +

К 2030 году в РФ трудоустроят 300 тысяч мигрантов Фото: Илья Московец © URA.RU Министерство труда и соцзащиты России ожидает, что к 2025 году в стране будет трудоустроено 25 тысяч иностранных работников, а к 2030 году их число достигнет 300 тысяч. Это следует из соответствующего проекта правок в закон о правовом положении иностранных граждан в РФ, размещенный на портале нормативных правовых актов. «Мы ожидаем, что к 2025 году будут трудоустроено 25 000 иностранных работников, а к 2030 году — уже 300 000», — говорится в документе, передают «Ведомости». Как говорится в материале издания, Минтруд хочет создать публично-правовую компанию (ППК) для организации целевого набора иностранных работников. Эта инициатива направлена на повышение защищенности российских работодателей при привлечении иностранной рабочей силы. Введение ППК позволит оптимизировать процесс привлечения квалифицированных иностранных кадров, а также упростить процедуру их трудоустройства. Эта мера станет частью стратегии Минтруда по укреплению рынка труда и поддержке отечественных предприятий в условиях дефицита квалифицированных работников. Если трудовой договор с иностранцем расторгнут досрочно, он будет обязан покинуть Россию в течение 30 календарных дней. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что миграционная политика — важный инструмент для решения проблемы «с нехваткой рабочих рук». Он призвал кардинально прорабатывать данный вопрос. При этом, глава РФ подчеркнул важность обеспечения безопасности россиян. В Госдуме поддержали идею Путина по решению проблем с мигрантами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство труда и соцзащиты России ожидает, что к 2025 году в стране будет трудоустроено 25 тысяч иностранных работников, а к 2030 году их число достигнет 300 тысяч. Это следует из соответствующего проекта правок в закон о правовом положении иностранных граждан в РФ, размещенный на портале нормативных правовых актов. «Мы ожидаем, что к 2025 году будут трудоустроено 25 000 иностранных работников, а к 2030 году — уже 300 000», — говорится в документе, передают «Ведомости». Как говорится в материале издания, Минтруд хочет создать публично-правовую компанию (ППК) для организации целевого набора иностранных работников. Эта инициатива направлена на повышение защищенности российских работодателей при привлечении иностранной рабочей силы. Введение ППК позволит оптимизировать процесс привлечения квалифицированных иностранных кадров, а также упростить процедуру их трудоустройства. Эта мера станет частью стратегии Минтруда по укреплению рынка труда и поддержке отечественных предприятий в условиях дефицита квалифицированных работников. Если трудовой договор с иностранцем расторгнут досрочно, он будет обязан покинуть Россию в течение 30 календарных дней. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что миграционная политика — важный инструмент для решения проблемы «с нехваткой рабочих рук». Он призвал кардинально прорабатывать данный вопрос. При этом, глава РФ подчеркнул важность обеспечения безопасности россиян. В Госдуме поддержали идею Путина по решению проблем с мигрантами.