Укусивший за ногу официантку Кологривый объяснил суду свой поступок. Видео

Актер Кологривый заявил суду, что укусил официантку из-за усталости

21 марта 2024 в 08:09 Размер текста - 17 +

Актер Кологривый устроил дебош в баре и укусил официантку Фото: Александр Кряжев\РИА Новости Укусивший официантку актер театра и кино Никита Кологривый объяснил суду свой поступок. Он заявил, что устал от графика, от эмоций и жизни. Актер отметил, что раскаивается и сожалеет о дебоше в Новосибирске. «Сожалею, каюсь. Я думаю, что я устал. Устал от графика, от эмоций, от своей сейчас жизни. Но я надеюсь, что я все это исправлю», — отметил актер. Видео с его заявлением в зале суда передает Пятый канал. Ранее в сети появилось видео, на котором Кологривый, известный по роли Кащея в сериале «Слово пацана», укусил официантку в лаундж-баре Новосибирска. Из-за чего он был выгнан из заведения. Позже он извинился перед официанткой. Актер добавил, что синяк у девушки останется на память, также он дал обещание прислать ей букет цветов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Укусивший официантку актер театра и кино Никита Кологривый объяснил суду свой поступок. Он заявил, что устал от графика, от эмоций и жизни. Актер отметил, что раскаивается и сожалеет о дебоше в Новосибирске. «Сожалею, каюсь. Я думаю, что я устал. Устал от графика, от эмоций, от своей сейчас жизни. Но я надеюсь, что я все это исправлю», — отметил актер. Видео с его заявлением в зале суда передает Пятый канал. Ранее в сети появилось видео, на котором Кологривый, известный по роли Кащея в сериале «Слово пацана», укусил официантку в лаундж-баре Новосибирска. Из-за чего он был выгнан из заведения. Позже он извинился перед официанткой. Актер добавил, что синяк у девушки останется на память, также он дал обещание прислать ей букет цветов.