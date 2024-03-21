Укусивший за ногу официантку Кологривый объяснил суду свой поступок. Видео

Актер Кологривый заявил суду, что укусил официантку из-за усталости
© Служба новостей «URA.RU»
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Актер Кологривый устроил дебош в баре и укусил официантку Фото:

Укусивший официантку актер театра и кино Никита Кологривый объяснил суду свой поступок. Он заявил, что устал от графика, от эмоций и жизни. Актер отметил, что раскаивается и сожалеет о дебоше в Новосибирске.

«Сожалею, каюсь. Я думаю, что я устал. Устал от графика, от эмоций, от своей сейчас жизни. Но я надеюсь, что я все это исправлю», — отметил актер. Видео с его заявлением в зале суда передает Пятый канал.

Ранее в сети появилось видео, на котором Кологривый, известный по роли Кащея в сериале «Слово пацана», укусил официантку в лаундж-баре Новосибирска. Из-за чего он был выгнан из заведения. Позже он извинился перед официанткой. Актер добавил, что синяк у девушки останется на память, также он дал обещание прислать ей букет цветов.

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Укусивший официантку актер театра и кино Никита Кологривый объяснил суду свой поступок. Он заявил, что устал от графика, от эмоций и жизни. Актер отметил, что раскаивается и сожалеет о дебоше в Новосибирске. «Сожалею, каюсь. Я думаю, что я устал. Устал от графика, от эмоций, от своей сейчас жизни. Но я надеюсь, что я все это исправлю», — отметил актер. Видео с его заявлением в зале суда передает Пятый канал. Ранее в сети появилось видео, на котором Кологривый, известный по роли Кащея в сериале «Слово пацана», укусил официантку в лаундж-баре Новосибирска. Из-за чего он был выгнан из заведения. Позже он извинился перед официанткой. Актер добавил, что синяк у девушки останется на память, также он дал обещание прислать ей букет цветов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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