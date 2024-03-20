Приставы открыли пять исполнительных производств по делу ЧЭМК

ФССП начала опись имущества экс-владельцев ЧЭМК

21 марта 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

ФССП начала исполнять решение суда по иску Генпрокуратуры Фото: Илья Московец © URA.RU Служба судебных приставов открыла пять исполнительных производств после решения суда об аресте движимого и недвижимого имущества экс-владельцев ЧЭМК. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. «Всего пристав-исполнитель уведомил о пяти производствах. Они зарегистрированы судом 20 марта», — пояснили в Арбитражном суде Челябинской области. Ранее «Генпрокуратура обратилась в областной арбитражный с иском к Антипову Юрию Васильевичу, Антиповой Людмиле Александровне, Антипову Михаилу Юрьевичу и АО «Компания Эталон». В нем она просит взыскать с них солидарно в пользу Российской Федерации неосновательное обогащение в размере 25 млрд 830 млн 654 тысячи 442 рубля 81 копейку. Одновременно надзорное ведомство потребовало принять обеспечительные меры к движимому и недвижимому имуществу бывших владельцев компании. Суд удовлетворил это требование. Сейчас в рамках исполнительных производств идет опись имущества. Сейчас единственным владельцем Челябинского электрометаллургического комбината стало государство. Соответствующие изменения внесены в базу данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Антипов оспорил решение Арбитражного суда Свердловской области о передаче государству активов группы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Служба судебных приставов открыла пять исполнительных производств после решения суда об аресте движимого и недвижимого имущества экс-владельцев ЧЭМК. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. «Всего пристав-исполнитель уведомил о пяти производствах. Они зарегистрированы судом 20 марта», — пояснили в Арбитражном суде Челябинской области. Ранее «Генпрокуратура обратилась в областной арбитражный с иском к Антипову Юрию Васильевичу, Антиповой Людмиле Александровне, Антипову Михаилу Юрьевичу и АО «Компания Эталон». В нем она просит взыскать с них солидарно в пользу Российской Федерации неосновательное обогащение в размере 25 млрд 830 млн 654 тысячи 442 рубля 81 копейку. Одновременно надзорное ведомство потребовало принять обеспечительные меры к движимому и недвижимому имуществу бывших владельцев компании. Суд удовлетворил это требование. Сейчас в рамках исполнительных производств идет опись имущества. Сейчас единственным владельцем Челябинского электрометаллургического комбината стало государство. Соответствующие изменения внесены в базу данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Антипов оспорил решение Арбитражного суда Свердловской области о передаче государству активов группы.