Приставы открыли пять исполнительных производств по делу ЧЭМК

Служба судебных приставов открыла пять исполнительных производств после решения суда об аресте движимого и недвижимого имущества экс-владельцев ЧЭМК. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел.
«Всего пристав-исполнитель уведомил о пяти производствах. Они зарегистрированы судом 20 марта», — пояснили в Арбитражном суде Челябинской области.
Ранее «Генпрокуратура обратилась в областной арбитражный с иском к Антипову Юрию Васильевичу, Антиповой Людмиле Александровне, Антипову Михаилу Юрьевичу и АО «Компания Эталон». В нем она просит взыскать с них солидарно в пользу Российской Федерации неосновательное обогащение в размере 25 млрд 830 млн 654 тысячи 442 рубля 81 копейку.
Одновременно надзорное ведомство потребовало принять обеспечительные меры к движимому и недвижимому имуществу бывших владельцев компании. Суд удовлетворил это требование. Сейчас в рамках исполнительных производств идет опись имущества.
Сейчас единственным владельцем Челябинского электрометаллургического комбината стало государство. Соответствующие изменения внесены в базу данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Антипов оспорил решение Арбитражного суда Свердловской области о передаче государству активов группы.
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