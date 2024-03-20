20 марта 2024

Приставы открыли пять исполнительных производств по делу ЧЭМК

ФССП начала опись имущества экс-владельцев ЧЭМК
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, долги, фссп
ФССП начала исполнять решение суда по иску Генпрокуратуры Фото:

Служба судебных приставов открыла пять исполнительных производств после решения суда об аресте движимого и недвижимого имущества экс-владельцев ЧЭМК. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел.

«Всего пристав-исполнитель уведомил о пяти производствах. Они зарегистрированы судом 20 марта», — пояснили в Арбитражном суде Челябинской области.

Ранее «Генпрокуратура обратилась в областной арбитражный с иском к Антипову Юрию Васильевичу, Антиповой Людмиле Александровне, Антипову Михаилу Юрьевичу и АО «Компания Эталон». В нем она просит взыскать с них солидарно в пользу Российской Федерации неосновательное обогащение в размере 25 млрд 830 млн 654 тысячи 442 рубля 81 копейку.

Одновременно надзорное ведомство потребовало принять обеспечительные меры к движимому и недвижимому имуществу бывших владельцев компании. Суд удовлетворил это требование. Сейчас в рамках исполнительных производств идет опись имущества.

Сейчас единственным владельцем Челябинского электрометаллургического комбината стало государство. Соответствующие изменения внесены в базу данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Антипов оспорил решение Арбитражного суда Свердловской области о передаче государству активов группы.

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Служба судебных приставов открыла пять исполнительных производств после решения суда об аресте движимого и недвижимого имущества экс-владельцев ЧЭМК. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. «Всего пристав-исполнитель уведомил о пяти производствах. Они зарегистрированы судом 20 марта», — пояснили в Арбитражном суде Челябинской области. Ранее «Генпрокуратура обратилась в областной арбитражный с иском к Антипову Юрию Васильевичу, Антиповой Людмиле Александровне, Антипову Михаилу Юрьевичу и АО «Компания Эталон». В нем она просит взыскать с них солидарно в пользу Российской Федерации неосновательное обогащение в размере 25 млрд 830 млн 654 тысячи 442 рубля 81 копейку. Одновременно надзорное ведомство потребовало принять обеспечительные меры к движимому и недвижимому имуществу бывших владельцев компании. Суд удовлетворил это требование. Сейчас в рамках исполнительных производств идет опись имущества. Сейчас единственным владельцем Челябинского электрометаллургического комбината стало государство. Соответствующие изменения внесены в базу данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Антипов оспорил решение Арбитражного суда Свердловской области о передаче государству активов группы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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