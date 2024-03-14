Челябинский суд арестовал имущество владельца ЧЭМК Антипова и его семьи

Решение о наложении ограничительных мер было принято молниеносно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области 14 марта удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ и наложил арест на движимое и недвижимое имущество семьи владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. Ходатайство подано в рамках процесса по взысканию с Юрия Антипова, его жены Людмилы и сына Михаила 25,8 млрд рублей.

«О принятии обеспечительных (предварительных обеспечительных) мер в ответ на заявление (14.03.2024) от Генеральной прокуратуры Российской Федерации», — указано в картотеке. Полный текст решения еще опубликован.

Суд утвердил пять исполнительных листов по наложению арестов на активы семьи бизнесмена. Также в картотеке указано, что заявление Генпрокуратуры о взыскании с Антиповых солидарно 25 млрд 830 млн 654 тысяч 442 рублей 81 копейки принято к производству. Рассмотрение дела состоится 1 апреля.

Поводом для таких мер со стороны Генпрокуратуры РФ стало соглашение о прощении долга АО «Урало-сибирская металлургическая компания» (ее акциями владели Антиповы и еще несколько человек) и самим Юрием Антиповым. Соглашение было заключено 19 октября 2022 года. Антипова этим документов от обязательств по возврату госсредств на сумму в 22 млрд 912 млн 200 тысяч рублей и 2 млрд 918 млн 454 тысяч рублей процентов. В Генпрокуратуре сочли, что такое соглашение было экономически нецелесообразным, а прощение такого долга нанесло «ущерб публичным интересам».

26 февраля арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление Генпрокуратуры о передаче государству акций нескольких заводов группы ЧЭМК, приватизированных в 1992 году. На все активы группы ЧЭМК в Челябинской области и в других регионах наложен арест. Сейчас собственником ЧЭМК является Росимущество. В базу данных ЕГРЮЛ уже внесены изменения. Прежний собственник, АО «Группа Эталон», семьи Антиповых, из состава учредителей выведен.

Юрий и Людмила Антиповы опротестовали решение свердловского арбитража. Рассмотрение поданной ими апелляции состоится 27 марта в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде в Перми. В пресс-службе ЧЭМК судебные процессы не комментируют.