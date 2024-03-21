Депутат Барбашов: военкоматы Одессы похищают мужчин для боев под Днепром

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, всу, украинские военные,  stock
Юрий Барбашов сообщил, что для жителей Николаева слово «Крынки» является проклятием Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Одессе и Николаеве сотрудники украинских военкоматов похищают мужчин призывного возраста с целью отправить их под село Крынки на левом берегу Днепра (Херсонская область). Об этом заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

«В Херсоне, Николаеве, Одессе людей попросту похищают, не дают им связаться даже с родными и сообщить, что произошло», — заявил Барбашов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что слово «Крынки» жители Николаева воспринимают как проклятие.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ зачистили село Крынки (Херсонская область). По его словам, идет зачистка территории, так как часть ВСУ еще сидит в подвалах.

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В Одессе и Николаеве сотрудники украинских военкоматов похищают мужчин призывного возраста с целью отправить их под село Крынки на левом берегу Днепра (Херсонская область). Об этом заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов. «В Херсоне, Николаеве, Одессе людей попросту похищают, не дают им связаться даже с родными и сообщить, что произошло», — заявил Барбашов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что слово «Крынки» жители Николаева воспринимают как проклятие. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ зачистили село Крынки (Херсонская область). По его словам, идет зачистка территории, так как часть ВСУ еще сидит в подвалах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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