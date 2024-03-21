Депутат Барбашов: военкоматы Одессы похищают мужчин для боев под Днепром

21 марта 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

Юрий Барбашов сообщил, что для жителей Николаева слово «Крынки» является проклятием Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Одессе и Николаеве сотрудники украинских военкоматов похищают мужчин призывного возраста с целью отправить их под село Крынки на левом берегу Днепра (Херсонская область). Об этом заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов. «В Херсоне, Николаеве, Одессе людей попросту похищают, не дают им связаться даже с родными и сообщить, что произошло», — заявил Барбашов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что слово «Крынки» жители Николаева воспринимают как проклятие. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ зачистили село Крынки (Херсонская область). По его словам, идет зачистка территории, так как часть ВСУ еще сидит в подвалах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Одессе и Николаеве сотрудники украинских военкоматов похищают мужчин призывного возраста с целью отправить их под село Крынки на левом берегу Днепра (Херсонская область). Об этом заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов. «В Херсоне, Николаеве, Одессе людей попросту похищают, не дают им связаться даже с родными и сообщить, что произошло», — заявил Барбашов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что слово «Крынки» жители Николаева воспринимают как проклятие. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ зачистили село Крынки (Херсонская область). По его словам, идет зачистка территории, так как часть ВСУ еще сидит в подвалах.