20 марта 2024

Известным кинокомпаниям отрекламируют Свердловскую область для проведения съемок

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Съемки фильма "Сломя голову". Екатеринбург
Кинокомпании приедут в регион в августе (архивное фото) Фото:

Российским кинокомпаниям покажут преимущества Свердловской области — в начале августа для них специально устроят тур по локациям, где можно снимать фильмы. Такими планами поделился гендиректор Инновационного культурного центра региона Николай Михайлов.

«Для известных компаний и лидеров съемок, список которых утверждается Минкультом и „Фондом кино“, мы проведем локейшен-тур. Вот тогда можно уже будет говорить о каких-то переговорах и съемках большого кино», — заявил Михайлов на пресс-конференции в ТАСС.

В конце 2023 года в регионе начала работать кинокомиссия, которая помогает проводить съемки в области. Известно, что семь кинокомпаний уже обратились за помощью. С помощью организации они не только могут без проблем организовать рабочий процесс, но и получить рибейты (возмещение части затрат на съемочный процесс).

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Российским кинокомпаниям покажут преимущества Свердловской области — в начале августа для них специально устроят тур по локациям, где можно снимать фильмы. Такими планами поделился гендиректор Инновационного культурного центра региона Николай Михайлов. «Для известных компаний и лидеров съемок, список которых утверждается Минкультом и „Фондом кино“, мы проведем локейшен-тур. Вот тогда можно уже будет говорить о каких-то переговорах и съемках большого кино», — заявил Михайлов на пресс-конференции в ТАСС. В конце 2023 года в регионе начала работать кинокомиссия, которая помогает проводить съемки в области. Известно, что семь кинокомпаний уже обратились за помощью. С помощью организации они не только могут без проблем организовать рабочий процесс, но и получить рибейты (возмещение части затрат на съемочный процесс).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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