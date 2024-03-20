Известным кинокомпаниям отрекламируют Свердловскую область для проведения съемок

Российским кинокомпаниям покажут преимущества Свердловской области — в начале августа для них специально устроят тур по локациям, где можно снимать фильмы. Такими планами поделился гендиректор Инновационного культурного центра региона Николай Михайлов.
«Для известных компаний и лидеров съемок, список которых утверждается Минкультом и „Фондом кино“, мы проведем локейшен-тур. Вот тогда можно уже будет говорить о каких-то переговорах и съемках большого кино», — заявил Михайлов на пресс-конференции в ТАСС.
В конце 2023 года в регионе начала работать кинокомиссия, которая помогает проводить съемки в области. Известно, что семь кинокомпаний уже обратились за помощью. С помощью организации они не только могут без проблем организовать рабочий процесс, но и получить рибейты (возмещение части затрат на съемочный процесс).
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