Российские кинокомпании устремились на съемки в Свердловскую область

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По словам Светланы Учайкиной, переговоры о создании кинокомиссии длились полтора года
По словам Светланы Учайкиной, переговоры о создании кинокомиссии длились полтора года Фото:

Семь кинокомпаний обратились к свердловской кинокомиссии, чтобы провести съемки в регионе. С помощью организации они не только смогут легко организовать рабочий процесс, но и получить рибейты (возмещение части затрат на съемочный процесс). Такой информацией на праздновании дня рождения Свердловской киностудии поделилась министр культуры региона Светлана Учайкина.

«Совместно с руководителями киностудии мы полтора года готовили документы для организации кинокомиссии у нас в области. Очень радостно, что в этом году семь кинокомпаний получат деньги областного бюджета на съемки фильмов. Мы рассчитываем, что рибейт, который придет в область, будет настолько убедителен, что законодатели и правительство области пойдет радостнее нам на встречу, потому что всего в этом году [на кэшбэк съемочным группам выделено] 25 млн рублей», — передает URA.RU слова Учайкиной.

О введении возмещения затрат на съемки для киногрупп говорили еще в 2022 году. Актер Сергей Безруков в интервью URA.RU подчеркивал, что рибейты — это прекрасная возможность привлекать режиссеров на Урал. В конце 2023 года директор по развитию киностудии Евгений Григорьев обрадовал деятелей искусств тем, что теперь в регионе наконец-то начала работать кинокомиссия.

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Семь кинокомпаний обратились к свердловской кинокомиссии, чтобы провести съемки в регионе. С помощью организации они не только смогут легко организовать рабочий процесс, но и получить рибейты (возмещение части затрат на съемочный процесс). Такой информацией на праздновании дня рождения Свердловской киностудии поделилась министр культуры региона Светлана Учайкина. «Совместно с руководителями киностудии мы полтора года готовили документы для организации кинокомиссии у нас в области. Очень радостно, что в этом году семь кинокомпаний получат деньги областного бюджета на съемки фильмов. Мы рассчитываем, что рибейт, который придет в область, будет настолько убедителен, что законодатели и правительство области пойдет радостнее нам на встречу, потому что всего в этом году [на кэшбэк съемочным группам выделено] 25 млн рублей», — передает URA.RU слова Учайкиной. О введении возмещения затрат на съемки для киногрупп говорили еще в 2022 году. Актер Сергей Безруков в интервью URA.RU подчеркивал, что рибейты — это прекрасная возможность привлекать режиссеров на Урал. В конце 2023 года директор по развитию киностудии Евгений Григорьев обрадовал деятелей искусств тем, что теперь в регионе наконец-то начала работать кинокомиссия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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