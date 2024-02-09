Российские кинокомпании устремились на съемки в Свердловскую область

09 февраля 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

По словам Светланы Учайкиной, переговоры о создании кинокомиссии длились полтора года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Семь кинокомпаний обратились к свердловской кинокомиссии, чтобы провести съемки в регионе. С помощью организации они не только смогут легко организовать рабочий процесс, но и получить рибейты (возмещение части затрат на съемочный процесс). Такой информацией на праздновании дня рождения Свердловской киностудии поделилась министр культуры региона Светлана Учайкина. «Совместно с руководителями киностудии мы полтора года готовили документы для организации кинокомиссии у нас в области. Очень радостно, что в этом году семь кинокомпаний получат деньги областного бюджета на съемки фильмов. Мы рассчитываем, что рибейт, который придет в область, будет настолько убедителен, что законодатели и правительство области пойдет радостнее нам на встречу, потому что всего в этом году [на кэшбэк съемочным группам выделено] 25 млн рублей», — передает URA.RU слова Учайкиной. О введении возмещения затрат на съемки для киногрупп говорили еще в 2022 году. Актер Сергей Безруков в интервью URA.RU подчеркивал, что рибейты — это прекрасная возможность привлекать режиссеров на Урал. В конце 2023 года директор по развитию киностудии Евгений Григорьев обрадовал деятелей искусств тем, что теперь в регионе наконец-то начала работать кинокомиссия.

Семь кинокомпаний обратились к свердловской кинокомиссии, чтобы провести съемки в регионе. С помощью организации они не только смогут легко организовать рабочий процесс, но и получить рибейты (возмещение части затрат на съемочный процесс). Такой информацией на праздновании дня рождения Свердловской киностудии поделилась министр культуры региона Светлана Учайкина. «Совместно с руководителями киностудии мы полтора года готовили документы для организации кинокомиссии у нас в области. Очень радостно, что в этом году семь кинокомпаний получат деньги областного бюджета на съемки фильмов. Мы рассчитываем, что рибейт, который придет в область, будет настолько убедителен, что законодатели и правительство области пойдет радостнее нам на встречу, потому что всего в этом году [на кэшбэк съемочным группам выделено] 25 млн рублей», — передает URA.RU слова Учайкиной. О введении возмещения затрат на съемки для киногрупп говорили еще в 2022 году. Актер Сергей Безруков в интервью URA.RU подчеркивал, что рибейты — это прекрасная возможность привлекать режиссеров на Урал. В конце 2023 года директор по развитию киностудии Евгений Григорьев обрадовал деятелей искусств тем, что теперь в регионе наконец-то начала работать кинокомиссия.