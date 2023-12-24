Свердловская киностудия придумала, как заманить режиссеров на Урале

В Свердловской области появились система рибейтов и кинокомиссия

25 декабря 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Свердловская киностудия возрождает кинодело на Урале с 2021 года Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области начала работать кинокомиссия, благодаря которой режиссеры теперь могут легко организовать съемки в регионе и даже получить рибейты (возмещение части затрат на съемочный процесс — прим. URA.RU). Такими данными c URA.RU поделились представители Свердловской киностудии. «Развивать кино в регионе без поддержки региональных властей — занятие печальное и, нужно сказать, малоперспективное. Нам в этом смысле повезло — благодаря губернатору Евгению Куйвашеву в Свердловской области заработала кинокомиссия, и у кинематографистов появилась возможность получать рибейты, значительно проще стало организовывать съемки», — заявил директор по развитию киностудии Евгений Григорьев на выставке-форуме «Россия» в Москве. Также он выразил надежду, что благодаря этим новшествам на Урал будет приезжать больше режиссеров. При этом за 2023 год Свердловская киностудия сняла шесть фильмов, среди них два полнометражных игровых: «Длительные свидания» Георгия Лялина (представлен на фестивале «Маяк» в Геленджике) и «Втроем» режиссера Александры Сарана (в главной роли Ирина Старшенбаум). Четыре отснятых проекта получили рибейты, а два фильма — «Цинга» и «Сын мой» — в грядущем году получат финансовую поддержку от Министерства культуры РФ. О введении кешбэка для киногрупп в Свердловской области говорили еще в 2022 году. Актер Сергей Безруков в интервью URA.RU подчеркивал, что система рибейтов — это прекрасная возможность привлекать режиссеров на Урал, ведь здесь есть множество локаций, которые подойдут для съемок фильмов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области начала работать кинокомиссия, благодаря которой режиссеры теперь могут легко организовать съемки в регионе и даже получить рибейты (возмещение части затрат на съемочный процесс — прим. URA.RU). Такими данными c URA.RU поделились представители Свердловской киностудии. «Развивать кино в регионе без поддержки региональных властей — занятие печальное и, нужно сказать, малоперспективное. Нам в этом смысле повезло — благодаря губернатору Евгению Куйвашеву в Свердловской области заработала кинокомиссия, и у кинематографистов появилась возможность получать рибейты, значительно проще стало организовывать съемки», — заявил директор по развитию киностудии Евгений Григорьев на выставке-форуме «Россия» в Москве. Также он выразил надежду, что благодаря этим новшествам на Урал будет приезжать больше режиссеров. При этом за 2023 год Свердловская киностудия сняла шесть фильмов, среди них два полнометражных игровых: «Длительные свидания» Георгия Лялина (представлен на фестивале «Маяк» в Геленджике) и «Втроем» режиссера Александры Сарана (в главной роли Ирина Старшенбаум). Четыре отснятых проекта получили рибейты, а два фильма — «Цинга» и «Сын мой» — в грядущем году получат финансовую поддержку от Министерства культуры РФ. О введении кешбэка для киногрупп в Свердловской области говорили еще в 2022 году. Актер Сергей Безруков в интервью URA.RU подчеркивал, что система рибейтов — это прекрасная возможность привлекать режиссеров на Урал, ведь здесь есть множество локаций, которые подойдут для съемок фильмов.