Московские киногруппы смогут снимать в Екатеринбурге с кешбэком

12 мая 2022 в 18:53 Размер текста - 17 +

Как только кинокомиссия начнет свою полноценную работу, представители кино смогут компенсировать затраты на съемки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заместитель губернатора Павел Креков заявил, что в Свердловской области в ближайшее время появится кешбэк-система для съемочных групп, чтобы привлечь столичных режиссером для работы на Свердловской киностудии. Об этом он рассказал журналистам на брифинге. «Мы прорабатываем сейчас проект, связанный с Уральским добровольческим танковым корпусом, и к этому будет подключена, в том числе, кинокомиссия, — заявил Креков. По его словам, именно она сможет простимулировать появление системы рибейтов в Свердловской области в скором времени. Региональная кинокомиссия создается для того, чтобы помогать кинематографистам организовывать съемки в определенном регионе. При создание такой инициативной группы у представителей кино появляется возможность получать рибейты. Это система, при которой съемочная группа тратить определенное количество денег на съемки в регионе, подтверждает это документами, а после съемочной группе возвращаются затраты в размере до 50% вложенной в производство фильма суммы. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Заместитель губернатора Павел Креков заявил, что в Свердловской области в ближайшее время появится кешбэк-система для съемочных групп, чтобы привлечь столичных режиссером для работы на Свердловской киностудии. Об этом он рассказал журналистам на брифинге. «Мы прорабатываем сейчас проект, связанный с Уральским добровольческим танковым корпусом, и к этому будет подключена, в том числе, кинокомиссия, — заявил Креков. По его словам, именно она сможет простимулировать появление системы рибейтов в Свердловской области в скором времени. Региональная кинокомиссия создается для того, чтобы помогать кинематографистам организовывать съемки в определенном регионе. При создание такой инициативной группы у представителей кино появляется возможность получать рибейты. Это система, при которой съемочная группа тратить определенное количество денег на съемки в регионе, подтверждает это документами, а после съемочной группе возвращаются затраты в размере до 50% вложенной в производство фильма суммы.