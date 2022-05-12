Московские киногруппы смогут снимать в Екатеринбурге с кешбэком

Заместитель губернатора Павел Креков заявил, что в Свердловской области в ближайшее время появится кешбэк-система для съемочных групп, чтобы привлечь столичных режиссером для работы на Свердловской киностудии. Об этом он рассказал журналистам на брифинге.
«Мы прорабатываем сейчас проект, связанный с Уральским добровольческим танковым корпусом, и к этому будет подключена, в том числе, кинокомиссия, — заявил Креков. По его словам, именно она сможет простимулировать появление системы рибейтов в Свердловской области в скором времени.
Региональная кинокомиссия создается для того, чтобы помогать кинематографистам организовывать съемки в определенном регионе. При создание такой инициативной группы у представителей кино появляется возможность получать рибейты. Это система, при которой съемочная группа тратить определенное количество денег на съемки в регионе, подтверждает это документами, а после съемочной группе возвращаются затраты в размере до 50% вложенной в производство фильма суммы.
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Заместитель губернатора Павел Креков заявил, что в Свердловской области в ближайшее время появится кешбэк-система для съемочных групп, чтобы привлечь столичных режиссером для работы на Свердловской киностудии. Об этом он рассказал журналистам на брифинге. «Мы прорабатываем сейчас проект, связанный с Уральским добровольческим танковым корпусом, и к этому будет подключена, в том числе, кинокомиссия, — заявил Креков. По его словам, именно она сможет простимулировать появление системы рибейтов в Свердловской области в скором времени. Региональная кинокомиссия создается для того, чтобы помогать кинематографистам организовывать съемки в определенном регионе. При создание такой инициативной группы у представителей кино появляется возможность получать рибейты. Это система, при которой съемочная группа тратить определенное количество денег на съемки в регионе, подтверждает это документами, а после съемочной группе возвращаются затраты в размере до 50% вложенной в производство фильма суммы.