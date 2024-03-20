Пермские власти расширили льготу по транспортному налогу для участников СВО

В Пермском крае расширена льгота по транспортному налогу для участников спецоперации, предложенная губернатором Дмитрием Махониным. Ею смогут воспользоваться служащие Росгвардии. Законопроект, подготовленный главой региона, 21 марта рассмотрели в первом чтении депутаты краевого законодательного собрания. Так, в документе предлагается скорректировать период предоставления льготы, говорится на сайте правительства Пермского края.
«Проектом закона предлагается скорректировать период предоставления льготы: получатели могут быть освобождены от уплаты налога за 2022—2024 годы, срок уплаты которых приходится на 2023—2025 годы», — информирует пресс-служба краевого правительства. Согласно законопроекту, от уплаты транспортного налога освободят в том числе служащих войск Росгвардии, призванных на СВО в рамках мобилизации, «а также служащих в указанных войсках и имеющих специальные звания полиции».
Льготой смогут воспользоваться и супруги участников спецоперации. Транспортный налог не будет взиматься не только с автомобилей, но и другой техники: мотоциклов и мотороллеров, катеров и моторные лодок и прочего. В случае, если участник СВО уже оплатил транспортный налог в 2023 году, он имеет прав обратиться в ФНС для предоставления перерасчета и возврата уплаченных средств.
Законопроект, касающийся предоставления льготы по уплате транспортного налога на территории Пермского края, был принят в октябре 2023 года. Сейчас этой мерой поддержки могут пользоваться мобилизованный, добровольцы и контрактники, участвующие в специальной военной операции.
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