Пермские власти расширили льготу по транспортному налогу для участников СВО

В Пермском крае льготу по транспортному налогу получат сотрудники Росгвардии

21 марта 2024 в 14:04 Размер текста - 17 +

Льгота распространяется не только на автомобили, но и другую транспортную технику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае расширена льгота по транспортному налогу для участников спецоперации, предложенная губернатором Дмитрием Махониным. Ею смогут воспользоваться служащие Росгвардии. Законопроект, подготовленный главой региона, 21 марта рассмотрели в первом чтении депутаты краевого законодательного собрания. Так, в документе предлагается скорректировать период предоставления льготы, говорится на сайте правительства Пермского края. «Проектом закона предлагается скорректировать период предоставления льготы: получатели могут быть освобождены от уплаты налога за 2022—2024 годы, срок уплаты которых приходится на 2023—2025 годы», — информирует пресс-служба краевого правительства. Согласно законопроекту, от уплаты транспортного налога освободят в том числе служащих войск Росгвардии, призванных на СВО в рамках мобилизации, «а также служащих в указанных войсках и имеющих специальные звания полиции». Льготой смогут воспользоваться и супруги участников спецоперации. Транспортный налог не будет взиматься не только с автомобилей, но и другой техники: мотоциклов и мотороллеров, катеров и моторные лодок и прочего. В случае, если участник СВО уже оплатил транспортный налог в 2023 году, он имеет прав обратиться в ФНС для предоставления перерасчета и возврата уплаченных средств. Законопроект, касающийся предоставления льготы по уплате транспортного налога на территории Пермского края, был принят в октябре 2023 года. Сейчас этой мерой поддержки могут пользоваться мобилизованный, добровольцы и контрактники, участвующие в специальной военной операции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае расширена льгота по транспортному налогу для участников спецоперации, предложенная губернатором Дмитрием Махониным. Ею смогут воспользоваться служащие Росгвардии. Законопроект, подготовленный главой региона, 21 марта рассмотрели в первом чтении депутаты краевого законодательного собрания. Так, в документе предлагается скорректировать период предоставления льготы, говорится на сайте правительства Пермского края. «Проектом закона предлагается скорректировать период предоставления льготы: получатели могут быть освобождены от уплаты налога за 2022—2024 годы, срок уплаты которых приходится на 2023—2025 годы», — информирует пресс-служба краевого правительства. Согласно законопроекту, от уплаты транспортного налога освободят в том числе служащих войск Росгвардии, призванных на СВО в рамках мобилизации, «а также служащих в указанных войсках и имеющих специальные звания полиции». Льготой смогут воспользоваться и супруги участников спецоперации. Транспортный налог не будет взиматься не только с автомобилей, но и другой техники: мотоциклов и мотороллеров, катеров и моторные лодок и прочего. В случае, если участник СВО уже оплатил транспортный налог в 2023 году, он имеет прав обратиться в ФНС для предоставления перерасчета и возврата уплаченных средств. Законопроект, касающийся предоставления льготы по уплате транспортного налога на территории Пермского края, был принят в октябре 2023 года. Сейчас этой мерой поддержки могут пользоваться мобилизованный, добровольцы и контрактники, участвующие в специальной военной операции.