20 марта 2024

Какие секретные подарки получили жители ХМАО в викторине

Жители ХМАО начали получать смс с подарками-сюрпризами, выигранными в викторине
© Служба новостей «URA.RU»
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Подарки. Тюмень, игрушка, детские игрушки, подарок, новогодний подарок, детский подарок
Югорчане получили сертификаты для маркетплейсов Фото:

Жители ХМАО в качестве подарков-сюрпризов за участие в викторине «Достижения Югры» стали получать сертификаты для маркетплейсов. Об этом URA.RU рассказали сами югорчане.

«Выиграла сертификат на 500 рублей. В этот момент как раз выбирала себе духовой шкаф», — поделилась с журналистом агентства одна из сургутянок. По словам участницы, ее знакомые в качестве подарка-сюрприза получили аналогичные выигрыши.

Агентство попросило прокомментировать информацию у организаторов викторины. На момент публикации новости ответ не поступил.

Викторина «Достижения Югры» длилась три дня с 15 по 17 марта. Кроме основных подарков, о которых югорчане узнали сразу в дни мероприятия, некоторым пришли сообщения с подарками-сюрпризами. О них организаторы и пообещали сообщить позже.

Ранее URA.RU рассказывало, что в викторине жители округа выиграли 23 квартиры и 31 автомобиль. Кроме того, с выигрывали бытовая техника, гаджеты, сертификаты и значки «Югра». Агентство также объясняло, как югорчане могут получить свои подарки.

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Жители ХМАО в качестве подарков-сюрпризов за участие в викторине «Достижения Югры» стали получать сертификаты для маркетплейсов. Об этом URA.RU рассказали сами югорчане. «Выиграла сертификат на 500 рублей. В этот момент как раз выбирала себе духовой шкаф», — поделилась с журналистом агентства одна из сургутянок. По словам участницы, ее знакомые в качестве подарка-сюрприза получили аналогичные выигрыши. Агентство попросило прокомментировать информацию у организаторов викторины. На момент публикации новости ответ не поступил. Викторина «Достижения Югры» длилась три дня с 15 по 17 марта. Кроме основных подарков, о которых югорчане узнали сразу в дни мероприятия, некоторым пришли сообщения с подарками-сюрпризами. О них организаторы и пообещали сообщить позже. Ранее URA.RU рассказывало, что в викторине жители округа выиграли 23 квартиры и 31 автомобиль. Кроме того, с выигрывали бытовая техника, гаджеты, сертификаты и значки «Югра». Агентство также объясняло, как югорчане могут получить свои подарки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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