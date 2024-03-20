Какие секретные подарки получили жители ХМАО в викторине

Жители ХМАО начали получать смс с подарками-сюрпризами, выигранными в викторине

21 марта 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Югорчане получили сертификаты для маркетплейсов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители ХМАО в качестве подарков-сюрпризов за участие в викторине «Достижения Югры» стали получать сертификаты для маркетплейсов. Об этом URA.RU рассказали сами югорчане. «Выиграла сертификат на 500 рублей. В этот момент как раз выбирала себе духовой шкаф», — поделилась с журналистом агентства одна из сургутянок. По словам участницы, ее знакомые в качестве подарка-сюрприза получили аналогичные выигрыши. Агентство попросило прокомментировать информацию у организаторов викторины. На момент публикации новости ответ не поступил. Викторина «Достижения Югры» длилась три дня с 15 по 17 марта. Кроме основных подарков, о которых югорчане узнали сразу в дни мероприятия, некоторым пришли сообщения с подарками-сюрпризами. О них организаторы и пообещали сообщить позже. Ранее URA.RU рассказывало, что в викторине жители округа выиграли 23 квартиры и 31 автомобиль. Кроме того, с выигрывали бытовая техника, гаджеты, сертификаты и значки «Югра». Агентство также объясняло, как югорчане могут получить свои подарки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители ХМАО в качестве подарков-сюрпризов за участие в викторине «Достижения Югры» стали получать сертификаты для маркетплейсов. Об этом URA.RU рассказали сами югорчане. «Выиграла сертификат на 500 рублей. В этот момент как раз выбирала себе духовой шкаф», — поделилась с журналистом агентства одна из сургутянок. По словам участницы, ее знакомые в качестве подарка-сюрприза получили аналогичные выигрыши. Агентство попросило прокомментировать информацию у организаторов викторины. На момент публикации новости ответ не поступил. Викторина «Достижения Югры» длилась три дня с 15 по 17 марта. Кроме основных подарков, о которых югорчане узнали сразу в дни мероприятия, некоторым пришли сообщения с подарками-сюрпризами. О них организаторы и пообещали сообщить позже. Ранее URA.RU рассказывало, что в викторине жители округа выиграли 23 квартиры и 31 автомобиль. Кроме того, с выигрывали бытовая техника, гаджеты, сертификаты и значки «Югра». Агентство также объясняло, как югорчане могут получить свои подарки.