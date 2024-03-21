Кологривый записал видео для поклонников после пьяного дебоша. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Никита Кологривый пообещал, что исправится Фото:

Актер театра и кино Никита Кологривый, известный по роли Кащея в сериале «Слово пацана» попросил прощения у фанатов за пьяный дебош в лаундж-баре Новосибирска. Он опубликовал видео, где признался, что эмоционально выгорел из-за работы.

«Простите, дорогие, что заставил многих нервничать. Я не оправдываю свой поступок. Я устал, эмоционально выгораю», — заявил Кологривый в видео, опубликованном в своем telegram-канале.

Он отметил, что понесет административное наказание за дебош. Актер признал свою вину. По его словам, зрители должны видеть его настоящего. Кологривый попросил прощения и подчеркнул, что исправится.

Ранее, 20 марта, в сети появилось видео, на кадрах которого Кологривый устроил дебош в новосибирском лаундж-баре и укусил официантку. Актера задержала полиция. Он уже извинился перед девушкой и обещал прислать ей букет цветов. Свой поступок в здании суда актер объяснил тем, что устал от рабочего графика. Суд принял решение арестовать Кологривого на семь суток, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актер театра и кино Никита Кологривый, известный по роли Кащея в сериале «Слово пацана» попросил прощения у фанатов за пьяный дебош в лаундж-баре Новосибирска. Он опубликовал видео, где признался, что эмоционально выгорел из-за работы. «Простите, дорогие, что заставил многих нервничать. Я не оправдываю свой поступок. Я устал, эмоционально выгораю», — заявил Кологривый в видео, опубликованном в своем telegram-канале. Он отметил, что понесет административное наказание за дебош. Актер признал свою вину. По его словам, зрители должны видеть его настоящего. Кологривый попросил прощения и подчеркнул, что исправится. Ранее, 20 марта, в сети появилось видео, на кадрах которого Кологривый устроил дебош в новосибирском лаундж-баре и укусил официантку. Актера задержала полиция. Он уже извинился перед девушкой и обещал прислать ей букет цветов. Свой поступок в здании суда актер объяснил тем, что устал от рабочего графика. Суд принял решение арестовать Кологривого на семь суток, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...