Кологривый записал видео для поклонников после пьяного дебоша. Видео

21 марта 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Никита Кологривый пообещал, что исправится Фото: Александр Кряжев\РИА Новости Актер театра и кино Никита Кологривый, известный по роли Кащея в сериале «Слово пацана» попросил прощения у фанатов за пьяный дебош в лаундж-баре Новосибирска. Он опубликовал видео, где признался, что эмоционально выгорел из-за работы. «Простите, дорогие, что заставил многих нервничать. Я не оправдываю свой поступок. Я устал, эмоционально выгораю», — заявил Кологривый в видео, опубликованном в своем telegram-канале . Он отметил, что понесет административное наказание за дебош. Актер признал свою вину. По его словам, зрители должны видеть его настоящего. Кологривый попросил прощения и подчеркнул, что исправится. Ранее, 20 марта, в сети появилось видео, на кадрах которого Кологривый устроил дебош в новосибирском лаундж-баре и укусил официантку. Актера задержала полиция. Он уже извинился перед девушкой и обещал прислать ей букет цветов. Свой поступок в здании суда актер объяснил тем, что устал от рабочего графика. Суд принял решение арестовать Кологривого на семь суток, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер театра и кино Никита Кологривый, известный по роли Кащея в сериале «Слово пацана» попросил прощения у фанатов за пьяный дебош в лаундж-баре Новосибирска. Он опубликовал видео, где признался, что эмоционально выгорел из-за работы. «Простите, дорогие, что заставил многих нервничать. Я не оправдываю свой поступок. Я устал, эмоционально выгораю», — заявил Кологривый в видео, опубликованном в своем telegram-канале. Он отметил, что понесет административное наказание за дебош. Актер признал свою вину. По его словам, зрители должны видеть его настоящего. Кологривый попросил прощения и подчеркнул, что исправится. Ранее, 20 марта, в сети появилось видео, на кадрах которого Кологривый устроил дебош в новосибирском лаундж-баре и укусил официантку. Актера задержала полиция. Он уже извинился перед девушкой и обещал прислать ей букет цветов. Свой поступок в здании суда актер объяснил тем, что устал от рабочего графика. Суд принял решение арестовать Кологривого на семь суток, передает RT.