ВСУ сдали центр Новомихайловки в Донбассе

ВСУ бежали из центра Новомихайловки
Украинские войска отступили и сдали центр населенного пункта Новомихайловка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
ВСУ покинули позиции в центре Новомихайловки под Угледаром, сообщает Кимаковский. Его слова передает ТАСС.
Ранее Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Тоненькое в ДНР. Оно находится на авдеевском направлении.
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