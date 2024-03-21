ВСУ сдали центр Новомихайловки в Донбассе

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ВСУ бежали из центра Новомихайловки Фото:

Украинские войска отступили и сдали центр населенного пункта Новомихайловка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

ВСУ покинули позиции в центре Новомихайловки под Угледаром, сообщает Кимаковский. Его слова передает ТАСС.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Тоненькое в ДНР. Оно находится на авдеевском направлении.

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Украинские войска отступили и сдали центр населенного пункта Новомихайловка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает советник главы ДНР Игорь Кимаковский. ВСУ покинули позиции в центре Новомихайловки под Угледаром, сообщает Кимаковский. Его слова передает ТАСС. Ранее Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Тоненькое в ДНР. Оно находится на авдеевском направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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