ВСУ сдали центр Новомихайловки в Донбассе

21 марта 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

ВСУ бежали из центра Новомихайловки Фото: U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods Украинские войска отступили и сдали центр населенного пункта Новомихайловка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает советник главы ДНР Игорь Кимаковский. ВСУ покинули позиции в центре Новомихайловки под Угледаром, сообщает Кимаковский. Его слова передает ТАСС. Ранее Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Тоненькое в ДНР. Оно находится на авдеевском направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские войска отступили и сдали центр населенного пункта Новомихайловка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает советник главы ДНР Игорь Кимаковский. ВСУ покинули позиции в центре Новомихайловки под Угледаром, сообщает Кимаковский. Его слова передает ТАСС. Ранее Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Тоненькое в ДНР. Оно находится на авдеевском направлении.