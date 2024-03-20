В городе ЯНАО голуби заполонили чердаки жилых домов

Жители Лабытнанги жалуются на паразитов в домах, появившихся из-за голубей

21 марта 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Ямальцы не могут прогнать голубей, поселившихся на чердаках жилых домов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Лабытнанги (ЯНАО) жалуются на голубей, из-за которых в их квартиры попадают насекомые-паразиты и грызуны. Птицы заполонили чердаки жилых домов, сообщили горожане в социальной сети «ВКонтакте». «Обская, 52. С появлением несметного количества голубей на чердаке, которых прикармливает очень сердобольная соседка, появились жуки в квартирах на втором этаже. В вентиляции гуляют мыши, уже 3 раза меняли решетки в туалете и ванной, потому-то прогрызли мыши», — написала Ирина Иринина в сообществе «Лабытнанги Info». Многие ямальцы согласились с автором поста, сообщив, что столкнулись с той же проблемой в своих домах. «Первомайская 27. Надо на чердаке и в подъездах провести дезинфекцию, не только эти кожееды ползают, и голуби летают. Когда отопление на спад, появляются тараканы», — поделилась Татьяна. «Гагарина, 22 — весь чердак в голубях», — написала Анна Чусовитина. «У нас была аналогичная картина, на нас летом с чердака еще опарыши сыпались, вонь была ужасная», — рассказала Елизавета Ложкарева. В городской администрации сообщили, что сотрудники управляющих организаций обязаны выполнить дезинсекцию и дератизацию, а также ограничить доступ в чердачное помещение. «Информацию передали профильным специалистам УЖКХ для работы с управляющими компаниями. Жильцам необходимо направить заявку в их управляющие компании, а также продублировать информацию в ЕДДС. Если управляющая компания бездействует, обращайтесь с официальными письменными жалобами в Департамент градостроительства, землепользования и имущественных отношений», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о скоплении мертвых голубей, которых находили жители Надыма (ЯНАО). Птица все чаще попадают под колеса автомобилей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Лабытнанги (ЯНАО) жалуются на голубей, из-за которых в их квартиры попадают насекомые-паразиты и грызуны. Птицы заполонили чердаки жилых домов, сообщили горожане в социальной сети «ВКонтакте». «Обская, 52. С появлением несметного количества голубей на чердаке, которых прикармливает очень сердобольная соседка, появились жуки в квартирах на втором этаже. В вентиляции гуляют мыши, уже 3 раза меняли решетки в туалете и ванной, потому-то прогрызли мыши», — написала Ирина Иринина в сообществе «Лабытнанги Info». Многие ямальцы согласились с автором поста, сообщив, что столкнулись с той же проблемой в своих домах. «Первомайская 27. Надо на чердаке и в подъездах провести дезинфекцию, не только эти кожееды ползают, и голуби летают. Когда отопление на спад, появляются тараканы», — поделилась Татьяна. «Гагарина, 22 — весь чердак в голубях», — написала Анна Чусовитина. «У нас была аналогичная картина, на нас летом с чердака еще опарыши сыпались, вонь была ужасная», — рассказала Елизавета Ложкарева. В городской администрации сообщили, что сотрудники управляющих организаций обязаны выполнить дезинсекцию и дератизацию, а также ограничить доступ в чердачное помещение. «Информацию передали профильным специалистам УЖКХ для работы с управляющими компаниями. Жильцам необходимо направить заявку в их управляющие компании, а также продублировать информацию в ЕДДС. Если управляющая компания бездействует, обращайтесь с официальными письменными жалобами в Департамент градостроительства, землепользования и имущественных отношений», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о скоплении мертвых голубей, которых находили жители Надыма (ЯНАО). Птица все чаще попадают под колеса автомобилей.