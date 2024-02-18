В ЯНАО голуби стали чаще гибнуть под колесами машин

Жителей Надыма шокировали мертвые птицы на улицах города

19 февраля 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

На Ямале автолюбители наезжают на голубей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Надыме (ЯНАО) горожане пожаловались на трупы голубей. Из-за невнимательности водители автомобилей наезжают на стаи пернатых, сообщают жители города в социальной сети. «У „Пятерочки“ по улице Комсомольской постоянно живут голуби. От мороза они собираются в „кучки“. Я понимаю, что многим автовладельцам лень дойти 20 метров от парковки до дверей магазина, возможно это оптовые закупки, люди инвалиды-колясочники. Но водители целенаправленно наезжают на голубей. Трупы птиц там лежат постоянно. Это живодерство смотрят дети, начинают считать обыденным и достойным поведением», — написал горожанин в сообществе «Злой и добрый надымчанин». «Поддерживаю! Сама была свидетелем, как авто раздавил пару голубей при развороте. Перекрыть надо этот подъезд к площади. Есть большая централизованная парковка, чего стоит просто пару шагов пройти до магазинов?», — поделилась Анютка Голубчикова. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу городской администрации. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало о травле голубей в Салехарде (ЯНАО). Горожане находили мертвых птиц в парках и возле торговых центров.

В Надыме (ЯНАО) горожане пожаловались на трупы голубей. Из-за невнимательности водители автомобилей наезжают на стаи пернатых, сообщают жители города в социальной сети. «У „Пятерочки“ по улице Комсомольской постоянно живут голуби. От мороза они собираются в „кучки“. Я понимаю, что многим автовладельцам лень дойти 20 метров от парковки до дверей магазина, возможно это оптовые закупки, люди инвалиды-колясочники. Но водители целенаправленно наезжают на голубей. Трупы птиц там лежат постоянно. Это живодерство смотрят дети, начинают считать обыденным и достойным поведением», — написал горожанин в сообществе «Злой и добрый надымчанин». «Поддерживаю! Сама была свидетелем, как авто раздавил пару голубей при развороте. Перекрыть надо этот подъезд к площади. Есть большая централизованная парковка, чего стоит просто пару шагов пройти до магазинов?», — поделилась Анютка Голубчикова. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу городской администрации. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало о травле голубей в Салехарде (ЯНАО). Горожане находили мертвых птиц в парках и возле торговых центров.