18 февраля 2024

В ЯНАО голуби стали чаще гибнуть под колесами машин

Жителей Надыма шокировали мертвые птицы на улицах города
© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, стрелка, асфальт, голубь
На Ямале автолюбители наезжают на голубей Фото:

В Надыме (ЯНАО) горожане пожаловались на трупы голубей. Из-за невнимательности водители автомобилей наезжают на стаи пернатых, сообщают жители города в социальной сети.

«У „Пятерочки“ по улице Комсомольской постоянно живут голуби. От мороза они собираются в „кучки“. Я понимаю, что многим автовладельцам лень дойти 20 метров от парковки до дверей магазина, возможно это оптовые закупки, люди инвалиды-колясочники. Но водители целенаправленно наезжают на голубей. Трупы птиц там лежат постоянно. Это живодерство смотрят дети, начинают считать обыденным и достойным поведением», — написал горожанин в сообществе «Злой и добрый надымчанин». «Поддерживаю! Сама была свидетелем, как авто раздавил пару голубей при развороте. Перекрыть надо этот подъезд к площади. Есть большая централизованная парковка, чего стоит просто пару шагов пройти до магазинов?», — поделилась Анютка Голубчикова.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу городской администрации. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало о травле голубей в Салехарде (ЯНАО). Горожане находили мертвых птиц в парках и возле торговых центров.

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В Надыме (ЯНАО) горожане пожаловались на трупы голубей. Из-за невнимательности водители автомобилей наезжают на стаи пернатых, сообщают жители города в социальной сети. «У „Пятерочки“ по улице Комсомольской постоянно живут голуби. От мороза они собираются в „кучки“. Я понимаю, что многим автовладельцам лень дойти 20 метров от парковки до дверей магазина, возможно это оптовые закупки, люди инвалиды-колясочники. Но водители целенаправленно наезжают на голубей. Трупы птиц там лежат постоянно. Это живодерство смотрят дети, начинают считать обыденным и достойным поведением», — написал горожанин в сообществе «Злой и добрый надымчанин». «Поддерживаю! Сама была свидетелем, как авто раздавил пару голубей при развороте. Перекрыть надо этот подъезд к площади. Есть большая централизованная парковка, чего стоит просто пару шагов пройти до магазинов?», — поделилась Анютка Голубчикова. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу городской администрации. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало о травле голубей в Салехарде (ЯНАО). Горожане находили мертвых птиц в парках и возле торговых центров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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