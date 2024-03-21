Путину предложили усилить поддержку участников СВО и их близких

Турчак: рабочая группа по СВО предложила усилить поддержку бойцов и их близких
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Новые инициативы упростят родственникам участников СВО распоряжение их финансами, уточнил Андрей Турчак Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Рабочая группа по вопросам СВО направила доклад президенту России Владимиру Путину с предложением дополнительных мер поддержки для участников спецоперации на Украине. Предлагается упростить ближайшим родственникам российских бойцов возможность распоряжаться их финансами. С таким предложением выступил глава рабочей группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Предлагаем упростить для участников СВО юридические действия, связанные с оформлением документов. В случае тяжелого ранения бойца без его личного участия родственники не могут, например, распоряжаться деньгами с его счета, даже с целью оплаты проезда к нему в госпиталь. В связи с этим необходимо включить в состав приложений к контракту оформление доверенностей на управление имуществом и обязательствами будущих бойцов в период их пребывания на фронте», — подчеркнул Андрей Турчак, передает пресс-служба «Единой России».

Помимо этого рабочей группой предложен законопроект, который позволяет детям-инвалидам, чьи родители погибли в ходе СВО, получать пенсии по потере кормильца и пенсии по инвалидности одновременно.

Кроме того, секретарь генсовета партии предложил инициативу по поддержке сотрудников МВД, которые переходят на службу в новые российские регионы. Сейчас они приступают к работе без сохранения ранее полученных званий и льгот. Турчак предлагает это решить.

Еще одним предложением со стороны рабочей группы по вопросам СВО является улучшение работы, связанной с оборонной промышленностью. В частности, Турчак предложил наделить исполнителей второго уровня правом распоряжаться прибылью по окончании каждого этапа контракта по гособоронзаказу, наравне с головными подрядчиками. Еще одним предложением от рабочей группы является сохранение участниками спецоперации права на арктические и дальневосточные гектары.

С начала спецоперации на Украине принято более 90 законов, направленных на поддержку российских солдат и их близких. В марте этого года президент России Владимир Путин, напрямую участвующий в деятельности рабочей группы, предложил организовать на портале «Госуслуг» отдельный раздел, где будут прописаны все меры поддержки, который действуют для участников СВО в настоящий момент.

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Рабочая группа по вопросам СВО направила доклад президенту России Владимиру Путину с предложением дополнительных мер поддержки для участников спецоперации на Украине. Предлагается упростить ближайшим родственникам российских бойцов возможность распоряжаться их финансами. С таким предложением выступил глава рабочей группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Предлагаем упростить для участников СВО юридические действия, связанные с оформлением документов. В случае тяжелого ранения бойца без его личного участия родственники не могут, например, распоряжаться деньгами с его счета, даже с целью оплаты проезда к нему в госпиталь. В связи с этим необходимо включить в состав приложений к контракту оформление доверенностей на управление имуществом и обязательствами будущих бойцов в период их пребывания на фронте», — подчеркнул Андрей Турчак, передает пресс-служба «Единой России». Помимо этого рабочей группой предложен законопроект, который позволяет детям-инвалидам, чьи родители погибли в ходе СВО, получать пенсии по потере кормильца и пенсии по инвалидности одновременно. Кроме того, секретарь генсовета партии предложил инициативу по поддержке сотрудников МВД, которые переходят на службу в новые российские регионы. Сейчас они приступают к работе без сохранения ранее полученных званий и льгот. Турчак предлагает это решить. Еще одним предложением со стороны рабочей группы по вопросам СВО является улучшение работы, связанной с оборонной промышленностью. В частности, Турчак предложил наделить исполнителей второго уровня правом распоряжаться прибылью по окончании каждого этапа контракта по гособоронзаказу, наравне с головными подрядчиками. Еще одним предложением от рабочей группы является сохранение участниками спецоперации права на арктические и дальневосточные гектары. С начала спецоперации на Украине принято более 90 законов, направленных на поддержку российских солдат и их близких. В марте этого года президент России Владимир Путин, напрямую участвующий в деятельности рабочей группы, предложил организовать на портале «Госуслуг» отдельный раздел, где будут прописаны все меры поддержки, который действуют для участников СВО в настоящий момент.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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