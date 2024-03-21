Путину предложили усилить поддержку участников СВО и их близких

Турчак: рабочая группа по СВО предложила усилить поддержку бойцов и их близких

21 марта 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Новые инициативы упростят родственникам участников СВО распоряжение их финансами, уточнил Андрей Турчак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рабочая группа по вопросам СВО направила доклад президенту России Владимиру Путину с предложением дополнительных мер поддержки для участников спецоперации на Украине. Предлагается упростить ближайшим родственникам российских бойцов возможность распоряжаться их финансами. С таким предложением выступил глава рабочей группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Предлагаем упростить для участников СВО юридические действия, связанные с оформлением документов. В случае тяжелого ранения бойца без его личного участия родственники не могут, например, распоряжаться деньгами с его счета, даже с целью оплаты проезда к нему в госпиталь. В связи с этим необходимо включить в состав приложений к контракту оформление доверенностей на управление имуществом и обязательствами будущих бойцов в период их пребывания на фронте», — подчеркнул Андрей Турчак, передает пресс-служба «Единой России». Помимо этого рабочей группой предложен законопроект, который позволяет детям-инвалидам, чьи родители погибли в ходе СВО, получать пенсии по потере кормильца и пенсии по инвалидности одновременно. Кроме того, секретарь генсовета партии предложил инициативу по поддержке сотрудников МВД, которые переходят на службу в новые российские регионы. Сейчас они приступают к работе без сохранения ранее полученных званий и льгот. Турчак предлагает это решить. Еще одним предложением со стороны рабочей группы по вопросам СВО является улучшение работы, связанной с оборонной промышленностью. В частности, Турчак предложил наделить исполнителей второго уровня правом распоряжаться прибылью по окончании каждого этапа контракта по гособоронзаказу, наравне с головными подрядчиками. Еще одним предложением от рабочей группы является сохранение участниками спецоперации права на арктические и дальневосточные гектары. С начала спецоперации на Украине принято более 90 законов, направленных на поддержку российских солдат и их близких. В марте этого года президент России Владимир Путин, напрямую участвующий в деятельности рабочей группы, предложил организовать на портале «Госуслуг» отдельный раздел, где будут прописаны все меры поддержки, который действуют для участников СВО в настоящий момент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рабочая группа по вопросам СВО направила доклад президенту России Владимиру Путину с предложением дополнительных мер поддержки для участников спецоперации на Украине. Предлагается упростить ближайшим родственникам российских бойцов возможность распоряжаться их финансами. С таким предложением выступил глава рабочей группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Предлагаем упростить для участников СВО юридические действия, связанные с оформлением документов. В случае тяжелого ранения бойца без его личного участия родственники не могут, например, распоряжаться деньгами с его счета, даже с целью оплаты проезда к нему в госпиталь. В связи с этим необходимо включить в состав приложений к контракту оформление доверенностей на управление имуществом и обязательствами будущих бойцов в период их пребывания на фронте», — подчеркнул Андрей Турчак, передает пресс-служба «Единой России». Помимо этого рабочей группой предложен законопроект, который позволяет детям-инвалидам, чьи родители погибли в ходе СВО, получать пенсии по потере кормильца и пенсии по инвалидности одновременно. Кроме того, секретарь генсовета партии предложил инициативу по поддержке сотрудников МВД, которые переходят на службу в новые российские регионы. Сейчас они приступают к работе без сохранения ранее полученных званий и льгот. Турчак предлагает это решить. Еще одним предложением со стороны рабочей группы по вопросам СВО является улучшение работы, связанной с оборонной промышленностью. В частности, Турчак предложил наделить исполнителей второго уровня правом распоряжаться прибылью по окончании каждого этапа контракта по гособоронзаказу, наравне с головными подрядчиками. Еще одним предложением от рабочей группы является сохранение участниками спецоперации права на арктические и дальневосточные гектары. С начала спецоперации на Украине принято более 90 законов, направленных на поддержку российских солдат и их близких. В марте этого года президент России Владимир Путин, напрямую участвующий в деятельности рабочей группы, предложил организовать на портале «Госуслуг» отдельный раздел, где будут прописаны все меры поддержки, который действуют для участников СВО в настоящий момент.