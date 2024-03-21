Напавший на пермский вуз Бекмансуров добивается смягчения пожизненного срока

Жалобу напавшего на вуз пермяка Бекмансурова рассмотрит коллегия Верховного суда

21 марта 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Жалобу напавшего на вуз пермяка Бекмансурова рассмотрит коллегия Верховного суда Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Апелляционную жалобу Тимура Бекмансурова, устроившего нападение на Пермский государственный национальный исследовательский университет, рассмотрит четвертый состав судебной коллегии Верховного суда РФ. Бекмансуров пытается смягчить пожизненный срок, который ему назначил суд первой инстанции. Информация об этом размещена в картотеке высшего судебного органа. «Уголовное судопроизводство, заявитель — Бекмансуров Тимур Маратович. Обжалуется судебный акт первой инстанции от 28.12.2022. Передано в четвертый состав судебной коллегии по уголовным делам», — сообщается в документах на сайте Верховного суда РФ. Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена. Тимур Бекмансуров устроил нападение на университет, в котором учился, 20 сентября 2021 года. Тогда погибли шесть человек, более 60 человек получили различные ранения. Серьезно был ранен и сам нападавший, которому пришлось ампутировать ногу. В своем последнем слове Бекмансуров просил суд учесть состояние его здоровья и не отправлять в колонию до конца жизни. Но суд приговорил его к пожизненному сроку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Апелляционную жалобу Тимура Бекмансурова, устроившего нападение на Пермский государственный национальный исследовательский университет, рассмотрит четвертый состав судебной коллегии Верховного суда РФ. Бекмансуров пытается смягчить пожизненный срок, который ему назначил суд первой инстанции. Информация об этом размещена в картотеке высшего судебного органа. «Уголовное судопроизводство, заявитель — Бекмансуров Тимур Маратович. Обжалуется судебный акт первой инстанции от 28.12.2022. Передано в четвертый состав судебной коллегии по уголовным делам», — сообщается в документах на сайте Верховного суда РФ. Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена. Тимур Бекмансуров устроил нападение на университет, в котором учился, 20 сентября 2021 года. Тогда погибли шесть человек, более 60 человек получили различные ранения. Серьезно был ранен и сам нападавший, которому пришлось ампутировать ногу. В своем последнем слове Бекмансуров просил суд учесть состояние его здоровья и не отправлять в колонию до конца жизни. Но суд приговорил его к пожизненному сроку.