Суд ЯНАО отказал матери Навального* в возбуждении дела

Лабытнангский городской суд ЯНАО отказал матери Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Людмиле в возбуждении административного дела по оказанию тому ненадлежащей медицинской помощи. Об этом рассказали в самом суде.
«Суд Лабытнанги прекратил производство по административному иску матери Навального к колонии в Харпе и УФСИН Ямало-Ненецкого округа [о ненадлежащем оказании медпомощи]», — уточнили журналистам. Сообщение передает корреспондент РИА Новости.
Алексей Навальный скончался в колонии 16 февраля. Причиной его смерти называют оторвавшийся тромб. Тело передали матери Навального 24 февраля. Он был похоронен 1 марта на кладбище в Москве.
*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.