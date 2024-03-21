Суд ЯНАО отказал матери Навального* в возбуждении дела

21 марта 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Людмиле Навальной отказали в возбуждении административного дела по факту неоказания ненадлежащей медпомощи ее сыну Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Лабытнангский городской суд ЯНАО отказал матери Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Людмиле в возбуждении административного дела по оказанию тому ненадлежащей медицинской помощи. Об этом рассказали в самом суде. «Суд Лабытнанги прекратил производство по административному иску матери Навального к колонии в Харпе и УФСИН Ямало-Ненецкого округа [о ненадлежащем оказании медпомощи]», — уточнили журналистам. Сообщение передает корреспондент РИА Новости. Алексей Навальный скончался в колонии 16 февраля. Причиной его смерти называют оторвавшийся тромб. Тело передали матери Навального 24 февраля. Он был похоронен 1 марта на кладбище в Москве. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лабытнангский городской суд ЯНАО отказал матери Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Людмиле в возбуждении административного дела по оказанию тому ненадлежащей медицинской помощи. Об этом рассказали в самом суде. «Суд Лабытнанги прекратил производство по административному иску матери Навального к колонии в Харпе и УФСИН Ямало-Ненецкого округа [о ненадлежащем оказании медпомощи]», — уточнили журналистам. Сообщение передает корреспондент РИА Новости. Алексей Навальный скончался в колонии 16 февраля. Причиной его смерти называют оторвавшийся тромб. Тело передали матери Навального 24 февраля. Он был похоронен 1 марта на кладбище в Москве. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов