Суд ЯНАО отказал матери Навального* в возбуждении дела

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Людмиле Навальной отказали в возбуждении административного дела по факту неоказания ненадлежащей медпомощи ее сыну Фото:
новость из сюжета
Навальный* скончался в колонии

Лабытнангский городской суд ЯНАО отказал матери Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Людмиле в возбуждении административного дела по оказанию тому ненадлежащей медицинской помощи. Об этом рассказали в самом суде.

«Суд Лабытнанги прекратил производство по административному иску матери Навального к колонии в Харпе и УФСИН Ямало-Ненецкого округа [о ненадлежащем оказании медпомощи]», — уточнили журналистам. Сообщение передает корреспондент РИА Новости.

Алексей Навальный скончался в колонии 16 февраля. Причиной его смерти называют оторвавшийся тромб. Тело передали матери Навального 24 февраля. Он был похоронен 1 марта на кладбище в Москве.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Лабытнангский городской суд ЯНАО отказал матери Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Людмиле в возбуждении административного дела по оказанию тому ненадлежащей медицинской помощи. Об этом рассказали в самом суде. «Суд Лабытнанги прекратил производство по административному иску матери Навального к колонии в Харпе и УФСИН Ямало-Ненецкого округа [о ненадлежащем оказании медпомощи]», — уточнили журналистам. Сообщение передает корреспондент РИА Новости. Алексей Навальный скончался в колонии 16 февраля. Причиной его смерти называют оторвавшийся тромб. Тело передали матери Навального 24 февраля. Он был похоронен 1 марта на кладбище в Москве. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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