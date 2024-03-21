В NASA раскрыли причину провала запуска ракеты «Союз-2.1а»

Запуск ракеты «Союз-2.1» был отложен по причине отказа двигателей. Мероприятие должно было состояться сегодня, однако трансляция была прервана на 20 секунде. Об этом сообщает NASA.
«Двигатели ракеты „Союз“, которая должна была отправить корабль с экипажем на МКС, не включились в положенное время. <…> Cегодняшний запуск „Союза“ был прерван на 20-й секунде. Космический корабль и экипаж остаются в безопасности», — следует из
Запуск ракеты должен был состояться в ближайшее время. Практически сразу после старта запуск был отменен автоматически.
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