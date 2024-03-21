Происшествия В NASA раскрыли причину провала запуска ракеты «Союз-2.1а» NASA: ракета «Союз-2.1а» не взлетела из-за отказа двигателей 21 марта 2024 в 19:13 Размер текста - 17 + Запуск ракеты «Союз-2.1а» на МКС должен был состояться 21 марта, передает NASA Фото: Пресс-служба Роскосмоса Запуск ракеты «Союз-2.1» был отложен по причине отказа двигателей. Мероприятие должно было состояться сегодня, однако трансляция была прервана на 20 секунде. Об этом сообщает NASA. «Двигатели ракеты „Союз“, которая должна была отправить корабль с экипажем на МКС, не включились в положенное время. <…> Cегодняшний запуск „Союза“ был прерван на 20-й секунде. Космический корабль и экипаж остаются в безопасности», — следует из трансляции американского космического агентства. Запуск ракеты должен был состояться в ближайшее время. Практически сразу после старта запуск был отменен автоматически. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Запуск ракеты «Союз-2.1» был отложен по причине отказа двигателей. Мероприятие должно было состояться сегодня, однако трансляция была прервана на 20 секунде. Об этом сообщает NASA. «Двигатели ракеты „Союз“, которая должна была отправить корабль с экипажем на МКС, не включились в положенное время. <…> Cегодняшний запуск „Союза“ был прерван на 20-й секунде. Космический корабль и экипаж остаются в безопасности», — следует из трансляции американского космического агентства. Запуск ракеты должен был состояться в ближайшее время. Практически сразу после старта запуск был отменен автоматически. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям