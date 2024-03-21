В NASA раскрыли причину провала запуска ракеты «Союз-2.1а»

NASA: ракета «Союз-2.1а» не взлетела из-за отказа двигателей
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Искусственные спутники Земли, сайт Роскосмоса. Москва, старт, пуск, ракета, космонавтика, космодром, стартовая площадка, запуск, полет в космос
Запуск ракеты «Союз-2.1а» на МКС должен был состояться 21 марта, передает NASA Фото:

Запуск ракеты «Союз-2.1» был отложен по причине отказа двигателей. Мероприятие должно было состояться сегодня, однако трансляция была прервана на 20 секунде. Об этом сообщает NASA.

«Двигатели ракеты „Союз“, которая должна была отправить корабль с экипажем на МКС, не включились в положенное время. <…> Cегодняшний запуск „Союза“ был прерван на 20-й секунде. Космический корабль и экипаж остаются в безопасности», — следует из трансляции американского космического агентства.

Запуск ракеты должен был состояться в ближайшее время. Практически сразу после старта запуск был отменен автоматически.

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Запуск ракеты «Союз-2.1» был отложен по причине отказа двигателей. Мероприятие должно было состояться сегодня, однако трансляция была прервана на 20 секунде. Об этом сообщает NASA. «Двигатели ракеты „Союз“, которая должна была отправить корабль с экипажем на МКС, не включились в положенное время. <…> Cегодняшний запуск „Союза“ был прерван на 20-й секунде. Космический корабль и экипаж остаются в безопасности», — следует из трансляции американского космического агентства. Запуск ракеты должен был состояться в ближайшее время. Практически сразу после старта запуск был отменен автоматически.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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