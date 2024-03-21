Рогозин заступился за Роскосмос из-за неудачного пуска «Союз-2.1а»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марафон "Новые знания", третий день. Москва, рогозин дмитрий
Рогозин считает, что нельзя критиковать специалистов из-за неудавшегося запуска Фото:

Отмена запуска ракеты «Союз-2.1а» произошла из-за нештатной ситуации. Об этом заявил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отметив, что нельзя критиковать российских специалистов, так как им удалось избежать жертв и разрушений во время неудачного запуска.

«Ни в одной космической державе нет такого самоедства и самобичевания, такого желания чуть что полить дерьмом специалистов, которые оказались в непростой нештатной ситуации. Что, кто-то умер, что-то взорвалось? Нет», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Он добавил, что государственная комиссия Роскосмоса разберется в причинах ошибки и исправит ее, а затем экипаж отправят на МКС.

Также бывший руководитель Роскосмоса пожелал бывшим коллегам и руководству госкорпорации успехов в решении всех проблем, возникших на старте. «Знаю, что экипаж уже безопасно покинул корабль, установленный на заправленной ракете, это уже хорошо. Успехов вам, ребята!» — резюмировал Рогозин.

Ранее сообщалось, что запуск ракеты «Союз-2.1а» был автоматически отменен. В NASA сообщили, что причиной послужил отказ двигателей ракеты. Запуск был прерван на 20-й секунде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отмена запуска ракеты «Союз-2.1а» произошла из-за нештатной ситуации. Об этом заявил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отметив, что нельзя критиковать российских специалистов, так как им удалось избежать жертв и разрушений во время неудачного запуска. «Ни в одной космической державе нет такого самоедства и самобичевания, такого желания чуть что полить дерьмом специалистов, которые оказались в непростой нештатной ситуации. Что, кто-то умер, что-то взорвалось? Нет», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Он добавил, что государственная комиссия Роскосмоса разберется в причинах ошибки и исправит ее, а затем экипаж отправят на МКС. Также бывший руководитель Роскосмоса пожелал бывшим коллегам и руководству госкорпорации успехов в решении всех проблем, возникших на старте. «Знаю, что экипаж уже безопасно покинул корабль, установленный на заправленной ракете, это уже хорошо. Успехов вам, ребята!» — резюмировал Рогозин. Ранее сообщалось, что запуск ракеты «Союз-2.1а» был автоматически отменен. В NASA сообщили, что причиной послужил отказ двигателей ракеты. Запуск был прерван на 20-й секунде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...