Рогозин заступился за Роскосмос из-за неудачного пуска «Союз-2.1а»

21 марта 2024 в 19:48 Размер текста - 17 +

Рогозин считает, что нельзя критиковать специалистов из-за неудавшегося запуска Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отмена запуска ракеты «Союз-2.1а» произошла из-за нештатной ситуации. Об этом заявил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отметив, что нельзя критиковать российских специалистов, так как им удалось избежать жертв и разрушений во время неудачного запуска. «Ни в одной космической державе нет такого самоедства и самобичевания, такого желания чуть что полить дерьмом специалистов, которые оказались в непростой нештатной ситуации. Что, кто-то умер, что-то взорвалось? Нет», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале . Он добавил, что государственная комиссия Роскосмоса разберется в причинах ошибки и исправит ее, а затем экипаж отправят на МКС. Также бывший руководитель Роскосмоса пожелал бывшим коллегам и руководству госкорпорации успехов в решении всех проблем, возникших на старте. «Знаю, что экипаж уже безопасно покинул корабль, установленный на заправленной ракете, это уже хорошо. Успехов вам, ребята!» — резюмировал Рогозин. Ранее сообщалось, что запуск ракеты «Союз-2.1а» был автоматически отменен. В NASA сообщили, что причиной послужил отказ двигателей ракеты. Запуск был прерван на 20-й секунде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отмена запуска ракеты «Союз-2.1а» произошла из-за нештатной ситуации. Об этом заявил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отметив, что нельзя критиковать российских специалистов, так как им удалось избежать жертв и разрушений во время неудачного запуска. «Ни в одной космической державе нет такого самоедства и самобичевания, такого желания чуть что полить дерьмом специалистов, которые оказались в непростой нештатной ситуации. Что, кто-то умер, что-то взорвалось? Нет», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Он добавил, что государственная комиссия Роскосмоса разберется в причинах ошибки и исправит ее, а затем экипаж отправят на МКС. Также бывший руководитель Роскосмоса пожелал бывшим коллегам и руководству госкорпорации успехов в решении всех проблем, возникших на старте. «Знаю, что экипаж уже безопасно покинул корабль, установленный на заправленной ракете, это уже хорошо. Успехов вам, ребята!» — резюмировал Рогозин. Ранее сообщалось, что запуск ракеты «Союз-2.1а» был автоматически отменен. В NASA сообщили, что причиной послужил отказ двигателей ракеты. Запуск был прерван на 20-й секунде.