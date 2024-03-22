Полиция ХМАО устроила массовую проверку на тюменской «трассе смерти»

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водителей ждет массовая проверка на алкоголь
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы, полиция, дорожно патрульная служба, дпс, проверка на дорогах, проверка документов, план перехват
Водителей будут массово проверять на алкоголь Фото:

Полицейские устроили рейд на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, известной большим количество аварий. Сотрудники ГИБДД 22 марта будут проверять здесь водителей на алкоголь.

«На автодороге федерального значения Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск сотрудники отдельного батальона ДПС окружной Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет управления транспортными средствами с признаками опьянения», — говорится в telegram-канале окружной Госавтоинспекции. Полицейские также напомнят водителям об ответственности за нетрезвое вождение.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО перекрыли «трассу смерти» из-за столкновения двух грузовиков. Тогда ДТП произошло в Нефтеюганском районе на 631-м километре дороги.

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Полицейские устроили рейд на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, известной большим количество аварий. Сотрудники ГИБДД 22 марта будут проверять здесь водителей на алкоголь. «На автодороге федерального значения Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск сотрудники отдельного батальона ДПС окружной Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет управления транспортными средствами с признаками опьянения», — говорится в telegram-канале окружной Госавтоинспекции. Полицейские также напомнят водителям об ответственности за нетрезвое вождение. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО перекрыли «трассу смерти» из-за столкновения двух грузовиков. Тогда ДТП произошло в Нефтеюганском районе на 631-м километре дороги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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