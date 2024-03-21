С карты Челябинской области исчезнут семь населенных пунктов — их объединят в один муниципалитет. Как указано в проекте закона, поступившего на рассмотрение в заксобрание региона, речь идет о Саткинском районе, который преобразуется в муниципальный округ.
«Объединить Айлинское сельское поселение, Бакальское городское поселение, Бердяушское городское поселение, Межевое городское поселение, Романовское сельское поселение, Саткинское городское поселение и Сулеинское городское поселение, входящие в состав Саткинского муниципального района. Наделить вновь образованное муниципальное образование статусом Саткинского муниципального округа с административным центром в городе Сатка», — сказано в проекте регионального закона «О статусе и границах Саткинского муниципального округа».
Документом предусмотрен переходный период, в течение которого действующие органы власти городов и поселков будут продолжать исполнять свои обязанности. Период продлится до формирования органов власти Саткинского округа. Он должен завершиться уже в 2024 году.
Документ разработан и внесен в ЗСО депутатами Саткинского района. Региональное заксобрание рассмотрит его на заседании 28 марта.
Преобразование Саткинского, а также Пластовского и Нязепетровского районов в округа было инициировано в сентябре 2023 года губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. В 2022 году процесс преобразования в муниципальный округ завершился в Коркинском районе. Появление единого округа вместо нескольких внутрирайонных муниципалитетов позволило прекратить их противостояние и избавило округ от лишней бюрократической волокиты.
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