На термальном курорте под Миассом построят новый формат апартаментов. Скрин

22 марта 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

Апартаменты термального курорта можно будет сдать управляющей компании Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU На термальном курорте «Тургояк резорт» под Миассом (Челябинская область) построят новый формат апартаментов. Как рассказал управляющий партнер застройщика «Источник девелопмент» Сергей Антонов, в 2024 году застройка будет идти на четырех площадках в разных регионах Урала. «Мы говорим о новом явлении на рынке. Не вступая в гонку с застройщиками жилой недвижимости, делаем нечто другое: возводим сервисные апартаменты на природных локациях. Бережно подчеркиваем потенциал территорий, усиливаем их функциональностью и инфраструктурой», — отметил Сергей Антонов. В общей сложности в течение года «Источник девелопмент» выведет в продажу порядка 50 тысяч кв метров сервисных апартаментов. Заявлено, что объекты расположатся у озера Тургояк, рядом с поселком Таватуй, Сысерти и Екатеринбурге. Три последних локации расположены в Свердловской области. При этом директор «Тургояк Резорт» Вячеслав Жилин осторожен в прогнозе сроков. Руководитель заявил URA.RU, что сдача первых апартаментов намечена на 2026 год, первый отель возведут в 2027 году. В текущем году запланировано провести работы на объектах коммунальной инфраструктуры. Получены положительные заключения госэкспертизы. В пресс-службе компании Baden Family, в которую входит «Источник Девелопмент», пояснили, что следует понимать под сервисными апартаментами. Собеседники URA.RU уточнили, что речь идет о меблированных апартаментах, встроенных в курортную инфраструктуру. «Инвестор может приобретать эти апартаменты как для себя в качестве второго или третьего жилья, так и для сдачи в аренду. Во втором случае как раз и появляется сервисная функция. Управление апартаментом возьмет на себя управляющая компания Baden Family. Она обеспечит загрузку курорта, сделает так, чтобы апартамент инвестора приносил ему доход. Другими словами, все, чтобы апартамент сдавался в аренду и приносил доходность», — рассказали участники рынка. Аналогичный формат работает в локации озера на других курортах. В частности, сдать апартаменты в аренду могут владельцы недвижимости на «Золотом пляже». О новизне формата эксперты склонны рассуждать в том смысле, что он пока только набирает популярность, хотя на рынке известен давно. Директор риэлтерского агентства «Элис» Артур Каримов обратил внимание URA.RU на то, что собственникам недвижимости потребуется внимательно изучать договоры с управляющей компанией. Из документов будет понятно, на каких условиях будет сдавать актив и как им сможет пользоваться сам владелец. Застройщик пообещал усилить потенциал территории функциональностью Скрин: пресс-служба компании Baden Family В 2024 году планируется провести работы на объектах коммунальной инфраструктуры будущего курорта Скрин: пресс-служба компании Baden Family На Тургояке построят отели и апартаменты Скрин: пресс-служба компании Baden Family Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На термальном курорте «Тургояк резорт» под Миассом (Челябинская область) построят новый формат апартаментов. Как рассказал управляющий партнер застройщика «Источник девелопмент» Сергей Антонов, в 2024 году застройка будет идти на четырех площадках в разных регионах Урала. «Мы говорим о новом явлении на рынке. Не вступая в гонку с застройщиками жилой недвижимости, делаем нечто другое: возводим сервисные апартаменты на природных локациях. Бережно подчеркиваем потенциал территорий, усиливаем их функциональностью и инфраструктурой», — отметил Сергей Антонов. В общей сложности в течение года «Источник девелопмент» выведет в продажу порядка 50 тысяч кв метров сервисных апартаментов. Заявлено, что объекты расположатся у озера Тургояк, рядом с поселком Таватуй, Сысерти и Екатеринбурге. Три последних локации расположены в Свердловской области. При этом директор «Тургояк Резорт» Вячеслав Жилин осторожен в прогнозе сроков. Руководитель заявил URA.RU, что сдача первых апартаментов намечена на 2026 год, первый отель возведут в 2027 году. В текущем году запланировано провести работы на объектах коммунальной инфраструктуры. Получены положительные заключения госэкспертизы. В пресс-службе компании Baden Family, в которую входит «Источник Девелопмент», пояснили, что следует понимать под сервисными апартаментами. Собеседники URA.RU уточнили, что речь идет о меблированных апартаментах, встроенных в курортную инфраструктуру. «Инвестор может приобретать эти апартаменты как для себя в качестве второго или третьего жилья, так и для сдачи в аренду. Во втором случае как раз и появляется сервисная функция. Управление апартаментом возьмет на себя управляющая компания Baden Family. Она обеспечит загрузку курорта, сделает так, чтобы апартамент инвестора приносил ему доход. Другими словами, все, чтобы апартамент сдавался в аренду и приносил доходность», — рассказали участники рынка. Аналогичный формат работает в локации озера на других курортах. В частности, сдать апартаменты в аренду могут владельцы недвижимости на «Золотом пляже». О новизне формата эксперты склонны рассуждать в том смысле, что он пока только набирает популярность, хотя на рынке известен давно. Директор риэлтерского агентства «Элис» Артур Каримов обратил внимание URA.RU на то, что собственникам недвижимости потребуется внимательно изучать договоры с управляющей компанией. Из документов будет понятно, на каких условиях будет сдавать актив и как им сможет пользоваться сам владелец.