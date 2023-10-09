Экс-мэр Златоуста на месте термального курорта на Тургояке продает апартаменты

09 октября 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

На Тургояке рядом с термальным курортом Вячеслав Жилин продает апартаменты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший мэр Златоуста (Челябинская область) Вячеслав Жилин на месте термального курорта «Тургояк-Резорт» на одноименном озере продает апартаменты. Участники рынка, увидели перспективы такого формата недвижимости, предупредив о рисках для покупателей. «Комплекс сразу планировали из двух корпусов апартаментов и корпуса термального курорта. Сейчас два корпуса почти подняли и, конечно, в них участвуют инвесторы, приобретают апартаменты. Курортный корпус более сложный, и он будет построен согласно графику. Продажа на старте помогает быстро построить и обеспечить инфраструктуру: газ, электричество, канализация и прочее», — отметил URA.RU Жилин. Специалист по недвижимости компании «Этажи» Иван Рачков отметил URA.RU, что обычно в подобных загородных объектах есть риск несвоевременной сдачи помещений. Директор компании «Районы Кварталы» Елена Ожигина добавила, что всегда есть вероятность недостаточного роста цены после сдачи комплекса. Также эксперт обратила внимание на практику, когда управляющие компании в загородных туробъектах устанавливали завышенную стоимость коммунальных услуг. При этом участник рынка оговорилась, что данный застройщик анонсировал низкие тарифы. Спрос на «Тургояк Резорт» был повышенным. «Учитывая текущую ситуацию, не называя конкретной локации, отмечу: спрос на курортную недвижимость продолжит рост. При созданной хорошей инфраструктуре актив будет работать круглогодично. Причем интерес вызывают объекты с услугами сдачи апартаментов инвесторов в аренду», — отметил URA.RU гендиректор «Дан-Недвижимость» Валентин Корытный. Участник рынка уточнил, что наибольший спрос предъявляется к апартаментам площадью 55 — 60 квадратных метров для семей с детьми. Наиболее востребованы объекты на удалении 100 км от Челябинска, располагающиеся в местности с отрегулированной дорожно-транспортной темой. Перспективной Корытный назвал недвижимость, сданную с чистовой отделкой, оборудованную мебелью и бытовой техникой. ООО «Тургояк-Резорт» возводит парк-отель на юго-западном берегу озера Тургояк. Площадь застройки чуть превысит 29 тысяч кв метров. Построить планируют три корпуса, семь бассейнов, двухэтажный ресторан и другие строения. Кредитную линию открыл «ВЭБ.РФ». Участок леса под стройку выделило Главное управление лесами региона. Совладельцами «Тургояк-Резорт», согласно СБИС, выступают «Новый-Источник — „Баден-Баден“» и Вячеслав Жилин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший мэр Златоуста (Челябинская область) Вячеслав Жилин на месте термального курорта «Тургояк-Резорт» на одноименном озере продает апартаменты. Участники рынка, увидели перспективы такого формата недвижимости, предупредив о рисках для покупателей. «Комплекс сразу планировали из двух корпусов апартаментов и корпуса термального курорта. Сейчас два корпуса почти подняли и, конечно, в них участвуют инвесторы, приобретают апартаменты. Курортный корпус более сложный, и он будет построен согласно графику. Продажа на старте помогает быстро построить и обеспечить инфраструктуру: газ, электричество, канализация и прочее», — отметил URA.RU Жилин. Специалист по недвижимости компании «Этажи» Иван Рачков отметил URA.RU, что обычно в подобных загородных объектах есть риск несвоевременной сдачи помещений. Директор компании «Районы Кварталы» Елена Ожигина добавила, что всегда есть вероятность недостаточного роста цены после сдачи комплекса. Также эксперт обратила внимание на практику, когда управляющие компании в загородных туробъектах устанавливали завышенную стоимость коммунальных услуг. При этом участник рынка оговорилась, что данный застройщик анонсировал низкие тарифы. Спрос на «Тургояк Резорт» был повышенным. «Учитывая текущую ситуацию, не называя конкретной локации, отмечу: спрос на курортную недвижимость продолжит рост. При созданной хорошей инфраструктуре актив будет работать круглогодично. Причем интерес вызывают объекты с услугами сдачи апартаментов инвесторов в аренду», — отметил URA.RU гендиректор «Дан-Недвижимость» Валентин Корытный. Участник рынка уточнил, что наибольший спрос предъявляется к апартаментам площадью 55 — 60 квадратных метров для семей с детьми. Наиболее востребованы объекты на удалении 100 км от Челябинска, располагающиеся в местности с отрегулированной дорожно-транспортной темой. Перспективной Корытный назвал недвижимость, сданную с чистовой отделкой, оборудованную мебелью и бытовой техникой. ООО «Тургояк-Резорт» возводит парк-отель на юго-западном берегу озера Тургояк. Площадь застройки чуть превысит 29 тысяч кв метров. Построить планируют три корпуса, семь бассейнов, двухэтажный ресторан и другие строения. Кредитную линию открыл «ВЭБ.РФ». Участок леса под стройку выделило Главное управление лесами региона. Совладельцами «Тургояк-Резорт», согласно СБИС, выступают «Новый-Источник — „Баден-Баден“» и Вячеслав Жилин.