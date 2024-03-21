21 марта 2024

Завод семьи экс-мэра Перми оштрафовали за высокие цены на стройматериалы

Пермское УФАС оштрафовало АО «ПЗСП» за высокие цены на газобетонные блоки
© Служба новостей «URA.RU»
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Компании придется выплатить штраф на сумму 475 тысяч рублей
Компании придется выплатить штраф на сумму 475 тысяч рублей Фото:

Региональное управление ФАС оштрафовало АО «ПЗСП», которое является предприятием семьи экс-мэра Перми Алексея Демкина, на 475 тысяч рублей. Завод признали виновным в нарушении закона о защите конкуренции из-за необоснованно завышенных цен на стройматериалы.

«Пермское УФАС уличило производителя стройматериалов в установлении монопольно высокой цены на газобетонные блоки и злоупотреблении доминирующим положением на товарном рынке. Это привело к ущемлению интересов покупателей и противоречило антимонопольному законодательству. АО «ПЗСП» привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 475 тысяч рублей», — сообщается на странице Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте».

Ранее региональное УФАС установило, что АО «ПЗСП» с конца 2021 года по июнь 2022 года увеличил отпускную цену газобетонных блоков почти в два раза — с 4320 рублей до 8460 рублей за кубометр. При этом увеличение стоимости товара не соответствовало повышению затрат на его производство.

Пермское АО «ПЗСП» занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости, производством изделий из газобетона и железобетона. Евгений Демкин занял пост руководителя предприятия в ноябре 2020 года после того, как его покинул Алексей Демкин, являвшийся мэром Перми с декабря 2020 по июнь 2023 года. Их отец, Николай Демкин, возглавляет наблюдательный совет акционерного общества.

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Региональное управление ФАС оштрафовало АО «ПЗСП», которое является предприятием семьи экс-мэра Перми Алексея Демкина, на 475 тысяч рублей. Завод признали виновным в нарушении закона о защите конкуренции из-за необоснованно завышенных цен на стройматериалы. «Пермское УФАС уличило производителя стройматериалов в установлении монопольно высокой цены на газобетонные блоки и злоупотреблении доминирующим положением на товарном рынке. Это привело к ущемлению интересов покупателей и противоречило антимонопольному законодательству. АО «ПЗСП» привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 475 тысяч рублей», — сообщается на странице Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». Ранее региональное УФАС установило, что АО «ПЗСП» с конца 2021 года по июнь 2022 года увеличил отпускную цену газобетонных блоков почти в два раза — с 4320 рублей до 8460 рублей за кубометр. При этом увеличение стоимости товара не соответствовало повышению затрат на его производство. Пермское АО «ПЗСП» занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости, производством изделий из газобетона и железобетона. Евгений Демкин занял пост руководителя предприятия в ноябре 2020 года после того, как его покинул Алексей Демкин, являвшийся мэром Перми с декабря 2020 по июнь 2023 года. Их отец, Николай Демкин, возглавляет наблюдательный совет акционерного общества.
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© Служба новостей «URA.RU»
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