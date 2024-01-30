Суд признал, что завод семьи бывшего мэра Перми Демкина незаконно повысил цены

Суд признал, что пермское АО «ПЗСП» незаконно завышало цены на газобетон

31 января 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

За нарушение закона о защите конкуренции компании грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей. Фото: Денис Моргунов © URA.RU Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию регионального УФАС, которое уличило компанию ПЗСП в завышении цен на продукцию. Речь о газобетонных блоках, стоимость которых завод, возглавляемый братом бывшего мэра Перми Алексея Демкина Евгением, увеличил почти в два раза. «Пермское УФАС установило, что АО „Специализированный застройщик ПЗСП“ с конца 2021 года по июнь 2022 года увеличил отпускную цену газобетонных блоков почти в два раза: с 4320 рублей до 8460 рублей за кубометр. При этом увеличение стоимости товара не соответствовало повышению затрат на его производство. Арбитражный суд, рассмотрев иск АО „ПЗСП“, поддержал позицию антимонопольного ведомства», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». Компанию признали виновной. Ей было выдано предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции. Ранее Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию УФАС в отношении АО «Пермтрансжелезобетон». Это предприятие антимонопольное ведомство также уличило в завышении цен на газобетон. Предприятием ПЗСП руководит брат бывшего мэра Перми Алексея Демкина Евгений. АО «Пермтрансжелезобетон» принадлежит Рамилю Разутдинову, который является сыном экс-депутата пермского заксобрания Равката Разутдинова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию регионального УФАС, которое уличило компанию ПЗСП в завышении цен на продукцию. Речь о газобетонных блоках, стоимость которых завод, возглавляемый братом бывшего мэра Перми Алексея Демкина Евгением, увеличил почти в два раза. «Пермское УФАС установило, что АО „Специализированный застройщик ПЗСП“ с конца 2021 года по июнь 2022 года увеличил отпускную цену газобетонных блоков почти в два раза: с 4320 рублей до 8460 рублей за кубометр. При этом увеличение стоимости товара не соответствовало повышению затрат на его производство. Арбитражный суд, рассмотрев иск АО „ПЗСП“, поддержал позицию антимонопольного ведомства», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». Компанию признали виновной. Ей было выдано предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции. Ранее Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию УФАС в отношении АО «Пермтрансжелезобетон». Это предприятие антимонопольное ведомство также уличило в завышении цен на газобетон. Предприятием ПЗСП руководит брат бывшего мэра Перми Алексея Демкина Евгений. АО «Пермтрансжелезобетон» принадлежит Рамилю Разутдинову, который является сыном экс-депутата пермского заксобрания Равката Разутдинова.