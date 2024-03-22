Когда выплатят страховку вкладчикам банка «Стрела», у которого отозвали лицензию

Страховые выплаты вкладчикам банка «Срела» начнутся не позднее первых чисел апреля. Об этом сообщил в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).
«Государственная корпорация „Агентство по страхованию вкладов“ (далее — Агентство) сообщает о наступлении 22 марта 2024 года страхового случая у Акционерного общества „Банк Стрела“ (г. Москва) (далее — банк). <…> Агентство начнет выплаты не позднее 5 апреля 2024 года», — говорится
Ранее ЦР России отозвал лицензию у банка «Стрела». В банковской системе РФ данная кредитная организация занимала 321 место.
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