Когда выплатят страховку вкладчикам банка «Стрела», у которого отозвали лицензию

АСВ: ЦБ отозвал лицензию у банка «Стрела», в апреле начнутся страховые выплаты
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ЦБ РФ отозвало лицензию у банка «Стрела» Фото:
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Страховые выплаты вкладчикам банка «Срела» начнутся не позднее первых чисел апреля. Об этом сообщил в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

«Государственная корпорация „Агентство по страхованию вкладов“ (далее — Агентство) сообщает о наступлении 22 марта 2024 года страхового случая у Акционерного общества „Банк Стрела“ (г. Москва) (далее — банк). <…> Агентство начнет выплаты не позднее 5 апреля 2024 года», — говорится в сообщении АСВ. Отмечается, что страховая ответственность АСВ оценивается в 332 тысячи рублей.

Ранее ЦР России отозвал лицензию у банка «Стрела». В банковской системе РФ данная кредитная организация занимала 321 место.

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Страховые выплаты вкладчикам банка «Срела» начнутся не позднее первых чисел апреля. Об этом сообщил в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). «Государственная корпорация „Агентство по страхованию вкладов“ (далее — Агентство) сообщает о наступлении 22 марта 2024 года страхового случая у Акционерного общества „Банк Стрела“ (г. Москва) (далее — банк). <…> Агентство начнет выплаты не позднее 5 апреля 2024 года», — говорится в сообщении АСВ. Отмечается, что страховая ответственность АСВ оценивается в 332 тысячи рублей. Ранее ЦР России отозвал лицензию у банка «Стрела». В банковской системе РФ данная кредитная организация занимала 321 место.
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© Служба новостей «URA.RU»
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