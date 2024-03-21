Тюменских наркологов-любителей будут наказывать за вывод из алкогольных запоев

22 марта 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

В Тюмени десятки частных «наркологов» оказывают услуги по выводу людей из алкогольных запоев Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени пройдут рейды по выявлению кустарных «специалистов», которые оказывают услуги по выводу из алкогольных запоев. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В Тюмени решили всерьез взяться за „специалистов“, которые якобы помогают людям выйти из алкогольных запоев. Однако это не только незаконно, но и небезопасно. Так как у большинства кустарных „наркологов“ нет ни лицензий, ни образования, ни элементарных навыков для проведения подобных процедур на профессиональном уровне. В ближайшее время власти и представители силовых структур проведут специализированные рейды по выявлению таких людей», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. На открытых интернет-площадках размещены десятки объявлений об оказании платной медицинской помощи при выведении людей из алкогольных запоев. Средняя стоимость подобных услуг начинается от трех тысяч рублей. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. В пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени пройдут рейды по выявлению кустарных «специалистов», которые оказывают услуги по выводу из алкогольных запоев. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В Тюмени решили всерьез взяться за „специалистов“, которые якобы помогают людям выйти из алкогольных запоев. Однако это не только незаконно, но и небезопасно. Так как у большинства кустарных „наркологов“ нет ни лицензий, ни образования, ни элементарных навыков для проведения подобных процедур на профессиональном уровне. В ближайшее время власти и представители силовых структур проведут специализированные рейды по выявлению таких людей», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. На открытых интернет-площадках размещены десятки объявлений об оказании платной медицинской помощи при выведении людей из алкогольных запоев. Средняя стоимость подобных услуг начинается от трех тысяч рублей. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. В пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос.