21 марта 2024

Тюменских наркологов-любителей будут наказывать за вывод из алкогольных запоев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, капельница, лечение, медицина, обследование, клиника, больница
В Тюмени десятки частных «наркологов» оказывают услуги по выводу людей из алкогольных запоев Фото:

В Тюмени пройдут рейды по выявлению кустарных «специалистов», которые оказывают услуги по выводу из алкогольных запоев. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В Тюмени решили всерьез взяться за „специалистов“, которые якобы помогают людям выйти из алкогольных запоев. Однако это не только незаконно, но и небезопасно. Так как у большинства кустарных „наркологов“ нет ни лицензий, ни образования, ни элементарных навыков для проведения подобных процедур на профессиональном уровне. В ближайшее время власти и представители силовых структур проведут специализированные рейды по выявлению таких людей», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

На открытых интернет-площадках размещены десятки объявлений об оказании платной медицинской помощи при выведении людей из алкогольных запоев. Средняя стоимость подобных услуг начинается от трех тысяч рублей.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. В пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени пройдут рейды по выявлению кустарных «специалистов», которые оказывают услуги по выводу из алкогольных запоев. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В Тюмени решили всерьез взяться за „специалистов“, которые якобы помогают людям выйти из алкогольных запоев. Однако это не только незаконно, но и небезопасно. Так как у большинства кустарных „наркологов“ нет ни лицензий, ни образования, ни элементарных навыков для проведения подобных процедур на профессиональном уровне. В ближайшее время власти и представители силовых структур проведут специализированные рейды по выявлению таких людей», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. На открытых интернет-площадках размещены десятки объявлений об оказании платной медицинской помощи при выведении людей из алкогольных запоев. Средняя стоимость подобных услуг начинается от трех тысяч рублей. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. В пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...