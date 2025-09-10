Пожар произошел в погребе рядом с частным домом
В селе Чебаклей (Тюменская область) произошел пожар, в котором погиб мужчина. Об этом в telegram-канале сообщает региональное управление МЧС.
«Поступило сообщение о пожаре в подвальном помещении домовладения в Викуловском муниципальном округе, в селе Чебаклей на улице Фролова. Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению привлекались 5 сотрудников подразделений МЧС и 2 единицы техники. Пожар был оперативно ликвидирован, однако мужчину спасти не удалось.
Место пожара
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!