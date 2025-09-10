Житель тюменского села погиб на пожаре. Фото

В Тюменской области мужчина погиб во время пожара
В селе Чебаклей (Тюменская область) произошел пожар, в котором погиб мужчина. Об этом в telegram-канале сообщает региональное управление МЧС.

«Поступило сообщение о пожаре в подвальном помещении домовладения в Викуловском муниципальном округе, в селе Чебаклей на улице Фролова. Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению привлекались 5 сотрудников подразделений МЧС и 2 единицы техники. Пожар был оперативно ликвидирован, однако мужчину спасти не удалось.

