В Тюмени отменили ранее отложенный на несколько часов рейс в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объединенный рейс должны были выполнить авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия»
Объединенный рейс должны были выполнить авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» Фото:

Рейс из Тюмени в Сочи, который ранее был отложен на несколько часов, полностью отменен. Об этом сообщает электронное табло аэропорта Рощино.

«Объединенный рейс FV6126 и SU6126 Тюмень — Сочи. Плановое время вылета — 10 сентября в 05:55. Рейс отменен», — гласит онлайн-табло.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Сочи временно введены ограничения на взлет и посадку. Там было задержано девять рейсов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рейс из Тюмени в Сочи, который ранее был отложен на несколько часов, полностью отменен. Об этом сообщает электронное табло аэропорта Рощино. «Объединенный рейс FV6126 и SU6126 Тюмень — Сочи. Плановое время вылета — 10 сентября в 05:55. Рейс отменен», — гласит онлайн-табло. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Сочи временно введены ограничения на взлет и посадку. Там было задержано девять рейсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...