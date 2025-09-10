В Тюмени отменили ранее отложенный на несколько часов рейс в Сочи

Объединенный рейс должны были выполнить авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия»
Рейс из Тюмени в Сочи, который ранее был отложен на несколько часов, полностью отменен. Об этом сообщает электронное табло аэропорта Рощино.
«Объединенный рейс FV6126 и SU6126 Тюмень — Сочи. Плановое время вылета — 10 сентября в 05:55. Рейс отменен», — гласит онлайн-табло.
Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Сочи временно введены ограничения на взлет и посадку. Там было задержано девять рейсов.
