Пермский стратегический завод потратит миллион на защиту от невидимой угрозы

Пермское ОАО «Соликамский магниевый завод» объявило конкурс на поставку средств индивидуальной защиты. Речь о дыхательных аппаратах со сжатым воздухом, которые могут обезопасить легкие, глаза и кожу от воздействия токсинов. Подрядчика ищут через электронные торги. Начальная и максимальная цена контракта составляет более миллиона рублей.
«АО «Соликамский магниевый завод», поставка дыхательных аппаратов со сжатым воздухом «Зевс» или их эквивалентов. Количество – 10 штук. Товар предназначен для защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов лица человека от воздействия токсичных продуктов, образующихся в воздухе при ЧС техногенного характера. Начальная и максимальная цена контракта – 1,3 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка».
Дыхательный аппарат со сжатым воздухом типа «Зевс» и его эквиваленты относятся к изолирующим средствам индивидуальной защиты. Состоят такие устройства из баллонов с вентилями, легочного автомата, шланга и маски с переговорным динамиком. Все это крепится на тело человека при помощи подвесной системы с поясным и плечевыми ремнями. В конструкцию входят негорючие металлические пряжки.
Соликамский магниевый завод является стратегическим российским предприятием. Занимается производством редкоземельных металлов, среди которых губчатый титан, оксид и хлорид ниобия и тантала, а также другая продукция. Ранее завод объявил конкурс на поставку премиального импортного внедорожника EXEED за 4,4 млн рублей. Автомобиль будет использоваться для рабочих поездок сотрудников предприятия.
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