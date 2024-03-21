Депутат объяснил успех партии «Новых людей» в Кургане слабостью оппонентов

Депутат Сидоров заявил о причинах успеха «Новых людей» в Кургане

22 марта 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

По словам депутата Якова Сидорова, причиной второго места«Новых людей„в городе стала слабость КПРФ и ЛДПР Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат курганской гордумы Яков Сидоров заявил, что кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков смог обойти конкурентов от КПРФ Николая Харитонова и ЛДПР Леонида Слуцкого в Кургане на выборах президента РФ в 2024 году благодаря отсутствию негативного прошлого. При этом, по его мнению, ни одна из партий не провела достаточную работу по предвыборной кампании своего кандидата. Этим он поделился в разговоре с журналистом URA.RU. «Победа кандидата „Новых людей“ в городе — следствие ослабления позиций оппонентов. Ни штаб КПРФ, ни КПРФ, ни „Новые люди“ не работали с населением с точки зрения агитации и доведения программы до жителей. Раз никто не работал — партии ставим в одну линейку, тут уже начинается аналитика: кто из них хуже или лучше сработал? „Новые люди“ — молодая партия, не представлена в Кургане, но она не имеет за собой негативного шлейфа из многолетних обещаний, которые не удалось исполнить, что нельзя сказать о КПРФ и ЛДПР. Этот шлейф разочарования начинает перевешивать позитив», — заявил Сидоров. По его словам, штаб кандидата Даванкова также привлек избирателей самим фактом новизны организации, которая его выдвинула. Ранее URA.RU писало, что представители партии «Новые люди» собираются участвовать в сентябрьских выборах в думу города. Курган стал единственным муниципалитетом в регионе, где Даванков занял второе место на прошедших выборах президента России. На восьми участках в городе его поддержали более 8% избирателей. Всего в городе кандидат от партии Даванков набрал 4,66% или 8 836 голосов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат курганской гордумы Яков Сидоров заявил, что кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков смог обойти конкурентов от КПРФ Николая Харитонова и ЛДПР Леонида Слуцкого в Кургане на выборах президента РФ в 2024 году благодаря отсутствию негативного прошлого. При этом, по его мнению, ни одна из партий не провела достаточную работу по предвыборной кампании своего кандидата. Этим он поделился в разговоре с журналистом URA.RU. «Победа кандидата „Новых людей“ в городе — следствие ослабления позиций оппонентов. Ни штаб КПРФ, ни КПРФ, ни „Новые люди“ не работали с населением с точки зрения агитации и доведения программы до жителей. Раз никто не работал — партии ставим в одну линейку, тут уже начинается аналитика: кто из них хуже или лучше сработал? „Новые люди“ — молодая партия, не представлена в Кургане, но она не имеет за собой негативного шлейфа из многолетних обещаний, которые не удалось исполнить, что нельзя сказать о КПРФ и ЛДПР. Этот шлейф разочарования начинает перевешивать позитив», — заявил Сидоров. По его словам, штаб кандидата Даванкова также привлек избирателей самим фактом новизны организации, которая его выдвинула. Ранее URA.RU писало, что представители партии «Новые люди» собираются участвовать в сентябрьских выборах в думу города. Курган стал единственным муниципалитетом в регионе, где Даванков занял второе место на прошедших выборах президента России. На восьми участках в городе его поддержали более 8% избирателей. Всего в городе кандидат от партии Даванков набрал 4,66% или 8 836 голосов.