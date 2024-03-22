Детей из Белгородской области вывозят из региона

Гладков: детей из Белгородской области отправляют на отдых в лагерь Пензы
© Служба новостей «URA.RU»
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Детей из Белгородской области отправляют на отдых в Пензу, подчеркнул Вячеслав Гладков Фото:

Первую партию детей из Белгородской области, периодически подвергающейся ударами украинских сил, отправили на оздоровительный отдых в Пензу. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня проводили первую группу наших детей в Пензу. На отдых в детские оздоровительные лагеря отправились мальчишки и девчонки из Грайворонского и Шебекинского городских округов, Белгородского района, а также города Белгорода. Для ребят и сопровождающих, среди которых медики, педагоги, представители регионального Министерства образования, был выделен отдельный железнодорожный состав. Дети обеспечены полноценным горячим питанием на время поездки», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Пока что дети проведут в лагере три недели, затем родители по желанию смогут продлить срок из пребывания в лагере.

На днях в Белгородской области, а также других приграничных с Украиной территориях досрочно объявили каникулы для школьников. В свою очередь, студенты вузов переводятся на дистанционное обучение. Украина периодически обстреливает данные территории.

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Первую партию детей из Белгородской области, периодически подвергающейся ударами украинских сил, отправили на оздоровительный отдых в Пензу. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «Сегодня проводили первую группу наших детей в Пензу. На отдых в детские оздоровительные лагеря отправились мальчишки и девчонки из Грайворонского и Шебекинского городских округов, Белгородского района, а также города Белгорода. Для ребят и сопровождающих, среди которых медики, педагоги, представители регионального Министерства образования, был выделен отдельный железнодорожный состав. Дети обеспечены полноценным горячим питанием на время поездки», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Пока что дети проведут в лагере три недели, затем родители по желанию смогут продлить срок из пребывания в лагере. На днях в Белгородской области, а также других приграничных с Украиной территориях досрочно объявили каникулы для школьников. В свою очередь, студенты вузов переводятся на дистанционное обучение. Украина периодически обстреливает данные территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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