Детей из Белгородской области вывозят из региона

Первую партию детей из Белгородской области, периодически подвергающейся ударами украинских сил, отправили на оздоровительный отдых в Пензу. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня проводили первую группу наших детей в Пензу. На отдых в детские оздоровительные лагеря отправились мальчишки и девчонки из Грайворонского и Шебекинского городских округов, Белгородского района, а также города Белгорода. Для ребят и сопровождающих, среди которых медики, педагоги, представители регионального Министерства образования, был выделен отдельный железнодорожный состав. Дети обеспечены полноценным горячим питанием на время поездки», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Пока что дети проведут в лагере три недели, затем родители по желанию смогут продлить срок из пребывания в лагере.
На днях в Белгородской области, а также других приграничных с Украиной территориях досрочно объявили каникулы для школьников. В свою очередь, студенты вузов переводятся на дистанционное обучение. Украина периодически обстреливает данные территории.
Первую партию детей из Белгородской области, периодически подвергающейся ударами украинских сил, отправили на оздоровительный отдых в Пензу. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «Сегодня проводили первую группу наших детей в Пензу. На отдых в детские оздоровительные лагеря отправились мальчишки и девчонки из Грайворонского и Шебекинского городских округов, Белгородского района, а также города Белгорода. Для ребят и сопровождающих, среди которых медики, педагоги, представители регионального Министерства образования, был выделен отдельный железнодорожный состав. Дети обеспечены полноценным горячим питанием на время поездки», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Пока что дети проведут в лагере три недели, затем родители по желанию смогут продлить срок из пребывания в лагере. На днях в Белгородской области, а также других приграничных с Украиной территориях досрочно объявили каникулы для школьников. В свою очередь, студенты вузов переводятся на дистанционное обучение. Украина периодически обстреливает данные территории.