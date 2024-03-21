21 марта 2024

Колония в ЯНАО закупает тренажеры за 3 миллиона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Евгения Куйвашева в Каменск-Уральский и Сухой Лог. Коммунальная авария, спортзал, тренажеры
В Ямальскую колонию закупят тренажеры за 3 миллиона Фото:

В исправительную колонию №3 в Харпе (ЯНАО) закупают тренажеры за 3 миллиона рублей. В список закупки вошли 33 вида спортивного инвентаря — более 80 различных тренажеров. Информация о поставке появилась на официальном сайте ЕИС Закупки.

«Поставка силовых тренажеров, дисков обрезиненных. 3 071 443,35 рублей», — указано в карточке электронного аукциона на сайте госзакупок.

Агентство направило запрос на комментарий в пресс-службу УФСИН по ЯНАО. Представители ведомства пояснили, что тренажеры закупаются для оборудования спортзала для сотрудников.

На данный момент определение поставщика уже завершилось — тендер отдали участнику аукциона, предложившему выполнить контрактные обязательства за 2,6 миллиона рублей. Ранее URA.RU сообщало об усилении контроля за закупками в ЯНАО. Недобросовестный расход бюджетных средств обсудили на заседании комиссии по противодействию коррупции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В исправительную колонию №3 в Харпе (ЯНАО) закупают тренажеры за 3 миллиона рублей. В список закупки вошли 33 вида спортивного инвентаря — более 80 различных тренажеров. Информация о поставке появилась на официальном сайте ЕИС Закупки. «Поставка силовых тренажеров, дисков обрезиненных. 3 071 443,35 рублей», — указано в карточке электронного аукциона на сайте госзакупок. Агентство направило запрос на комментарий в пресс-службу УФСИН по ЯНАО. Представители ведомства пояснили, что тренажеры закупаются для оборудования спортзала для сотрудников. На данный момент определение поставщика уже завершилось — тендер отдали участнику аукциона, предложившему выполнить контрактные обязательства за 2,6 миллиона рублей. Ранее URA.RU сообщало об усилении контроля за закупками в ЯНАО. Недобросовестный расход бюджетных средств обсудили на заседании комиссии по противодействию коррупции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...