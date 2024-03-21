В исправительную колонию №3 в Харпе (ЯНАО) закупают тренажеры за 3 миллиона рублей. В список закупки вошли 33 вида спортивного инвентаря — более 80 различных тренажеров. Информация о поставке появилась на официальном сайте ЕИС Закупки.
«Поставка силовых тренажеров, дисков обрезиненных. 3 071 443,35 рублей», — указано в карточке электронного аукциона на сайте госзакупок.
Агентство направило запрос на комментарий в пресс-службу УФСИН по ЯНАО. Представители ведомства пояснили, что тренажеры закупаются для оборудования спортзала для сотрудников.
На данный момент определение поставщика уже завершилось — тендер отдали участнику аукциона, предложившему выполнить контрактные обязательства за 2,6 миллиона рублей. Ранее URA.RU сообщало об усилении контроля за закупками в ЯНАО. Недобросовестный расход бюджетных средств обсудили на заседании комиссии по противодействию коррупции.
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