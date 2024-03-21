Глава курганского депобра заявил, что школьникам придется потерпеть

В Курганской области в 2024 году капремонты проведут в 35 зданиях школ

22 марта 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

Власти столкнулись с трудностями из-за капремонта сразу 8 зданий школ в Шадринске Фото: Анна Майорова © URA.RU В Курганской области в 2024 году пройдут капитальные ремонты в 35 зданиях школ, из них восемь школ находятся в Шадринске. Об этом сообщил директор департамента образования и науки Андрей Кочеров, отметив, что шадринским ученикам придется потерпеть неудобства. «В этом году уже законтрактовали 35 зданий: шесть зданий будут отремонтированы до конца этого года, еще в 29 зданиях планируем закончить ремонт до 1 сентября 2025 года. Больше всего зданий в этом году будет ремонтироваться в Шадринске — восемь. Будет определенная сложность с размещением детей. Уже встречались с родителями, пытаемся объяснить, что провести хороший качественный капремонт при условии нахождения там детей невозможно. Необходимо детей перевести, организовать образовательный процесс на других территориях. Будем стараться создавать условия, но придется потерпеть, где-то учиться в две смены», — сказал Кочеров в интервью порталу «Область 45». Чиновник отметил, что в зданиях школ, где прошли ремонты в предыдущий период, педагоги благодарят за улучшение условий. Там стало тепло и комфортно работать. За прошедшие два года в регионе на федеральные средства отремонтировали 77 зданий общеобразовательных учреждений. URA.RU писало, что в Курганской области запланировали капремонт школы №3 в городе Далматово. Стоимость работ оценивается в сумму порядка 10 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области в 2024 году пройдут капитальные ремонты в 35 зданиях школ, из них восемь школ находятся в Шадринске. Об этом сообщил директор департамента образования и науки Андрей Кочеров, отметив, что шадринским ученикам придется потерпеть неудобства. «В этом году уже законтрактовали 35 зданий: шесть зданий будут отремонтированы до конца этого года, еще в 29 зданиях планируем закончить ремонт до 1 сентября 2025 года. Больше всего зданий в этом году будет ремонтироваться в Шадринске — восемь. Будет определенная сложность с размещением детей. Уже встречались с родителями, пытаемся объяснить, что провести хороший качественный капремонт при условии нахождения там детей невозможно. Необходимо детей перевести, организовать образовательный процесс на других территориях. Будем стараться создавать условия, но придется потерпеть, где-то учиться в две смены», — сказал Кочеров в интервью порталу «Область 45». Чиновник отметил, что в зданиях школ, где прошли ремонты в предыдущий период, педагоги благодарят за улучшение условий. Там стало тепло и комфортно работать. За прошедшие два года в регионе на федеральные средства отремонтировали 77 зданий общеобразовательных учреждений. URA.RU писало, что в Курганской области запланировали капремонт школы №3 в городе Далматово. Стоимость работ оценивается в сумму порядка 10 млн рублей.