11 ноября 2023
10 ноября 2023

После визита Шумкова в Далматово отремонтируют школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум арматуростроителей России. Курган, шумков вадим
В Далматово по инициативе курганского губернатора Шумкова отремонтируют школу Фото:

В Далматово (Курганская область) продолжится капитальный ремонт средней школы №3. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Ранее глава региона Вадим Шумков в ходе рабочей поездки обратил внимание на необходимость ремонта в данном образовательном учреждении.

«Капитальный ремонт здания МКОУ „ДСОШ №3“ в Далматово на улице Советской, 233. Начальная цена контракта — 10 миллионов 661 тысяча рублей», — указано в документации тендера.

Согласно техдокументации, подрядчик должен будет заменить в школе практически все дверные блоки. Работы планируется начать с 15 января 2024 года.

Во время своего визита в Далматово губернатор Курганской области Вадим Шумков подчеркнул, что регион направляет необходимые средства на ремонт школ. Он добавил, что в 2022 году у школы №3 появился новый стадион, капремонт продолжится и в 2024—2025 годах.

Ранее курганский губернатор Вадим Шумков потребовал ускорить работу подрядчика, который ремонтирует школы в Белозерском округе. Также он анонсировал масштабные ремонты соцобъектов в регионе. Шумков добавил, что благодаря федеральной программе в план ремонта удалось включить 158 школ.

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В Далматово (Курганская область) продолжится капитальный ремонт средней школы №3. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Ранее глава региона Вадим Шумков в ходе рабочей поездки обратил внимание на необходимость ремонта в данном образовательном учреждении. «Капитальный ремонт здания МКОУ „ДСОШ №3“ в Далматово на улице Советской, 233. Начальная цена контракта — 10 миллионов 661 тысяча рублей», — указано в документации тендера. Согласно техдокументации, подрядчик должен будет заменить в школе практически все дверные блоки. Работы планируется начать с 15 января 2024 года. Во время своего визита в Далматово губернатор Курганской области Вадим Шумков подчеркнул, что регион направляет необходимые средства на ремонт школ. Он добавил, что в 2022 году у школы №3 появился новый стадион, капремонт продолжится и в 2024—2025 годах. Ранее курганский губернатор Вадим Шумков потребовал ускорить работу подрядчика, который ремонтирует школы в Белозерском округе. Также он анонсировал масштабные ремонты соцобъектов в регионе. Шумков добавил, что благодаря федеральной программе в план ремонта удалось включить 158 школ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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