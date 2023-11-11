После визита Шумкова в Далматово отремонтируют школу

12 ноября 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

В Далматово по инициативе курганского губернатора Шумкова отремонтируют школу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Далматово (Курганская область) продолжится капитальный ремонт средней школы №3. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Ранее глава региона Вадим Шумков в ходе рабочей поездки обратил внимание на необходимость ремонта в данном образовательном учреждении. «Капитальный ремонт здания МКОУ „ДСОШ №3“ в Далматово на улице Советской, 233. Начальная цена контракта — 10 миллионов 661 тысяча рублей», — указано в документации тендера. Согласно техдокументации, подрядчик должен будет заменить в школе практически все дверные блоки. Работы планируется начать с 15 января 2024 года. Во время своего визита в Далматово губернатор Курганской области Вадим Шумков подчеркнул, что регион направляет необходимые средства на ремонт школ. Он добавил, что в 2022 году у школы №3 появился новый стадион, капремонт продолжится и в 2024—2025 годах. Ранее курганский губернатор Вадим Шумков потребовал ускорить работу подрядчика, который ремонтирует школы в Белозерском округе. Также он анонсировал масштабные ремонты соцобъектов в регионе. Шумков добавил, что благодаря федеральной программе в план ремонта удалось включить 158 школ.

В Далматово (Курганская область) продолжится капитальный ремонт средней школы №3. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Ранее глава региона Вадим Шумков в ходе рабочей поездки обратил внимание на необходимость ремонта в данном образовательном учреждении. «Капитальный ремонт здания МКОУ „ДСОШ №3“ в Далматово на улице Советской, 233. Начальная цена контракта — 10 миллионов 661 тысяча рублей», — указано в документации тендера. Согласно техдокументации, подрядчик должен будет заменить в школе практически все дверные блоки. Работы планируется начать с 15 января 2024 года. Во время своего визита в Далматово губернатор Курганской области Вадим Шумков подчеркнул, что регион направляет необходимые средства на ремонт школ. Он добавил, что в 2022 году у школы №3 появился новый стадион, капремонт продолжится и в 2024—2025 годах. Ранее курганский губернатор Вадим Шумков потребовал ускорить работу подрядчика, который ремонтирует школы в Белозерском округе. Также он анонсировал масштабные ремонты соцобъектов в регионе. Шумков добавил, что благодаря федеральной программе в план ремонта удалось включить 158 школ.