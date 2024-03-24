Топ-3 интересных вакансий в ЯНАО с зарплатой от 45000 рублей

В марте в ЯНАО на 7% увеличились зарплатные предложения от работодателей, а количество вакансий выросло на 42% по сравнению с прошлым годом. Специалисты «Авито Работы» подготовили для URA.RU три интересные вакансии в округе с возможностью заработка от 45 тысяч рублей.
Тренер по экстремальному вождению
В учебный центр на Ямале ищут тренера по безопасному вождению в зимний период. В обязанности специалиста будут входить практические занятия на автодроме и прием экзаменов. «Рассматриваются кандидаты с опытом более трех лет с высшим образованием и водительскими правами категории B и C», — рассказали специалисты платформы «Авито Работа». Сотруднику обещают платить от 86 до 170 тысяч рублей в месяц при свободном графике. Работодатель готов взять на себя бесплатное обучение соискателя, а также предоставление спецодежды, корпоративную сотовую связь и жилье.
Панировщик курицы
Сетевой ресторан быстрого питания в Салехарде готов взять на работу панировщика курицы. Работника предстоит готовить хрустящую курицу и бургеры в соответствии со стандартами предприятия. «Кандидата ждет не только стабильная зарплата от 69 тысяч рублей, при сменном графике труда и наличии премий, но и возможность обучения новым навыкам за счет организации, бесплатное питание, такси до дома в вечернее время и возможность быстрого карьерного роста», — отметили аналитики. Рассматриваются соискатели как с опытом, так и без него.
Коптильщик мясной продукции
В Ноябрьске готовы взять дисциплинированного и чистоплотного сотрудника в коптильный цех, в обязанности которого будет входить копчение мяса, термическая обработка колбасных изделий и мясопродуктов, ведение процессов обжарки и варки. Работодатель предлагает зарплату от 45 тысяч рублей, доставку до места, униформу и скидки на предприятии. Рассматриваются кандидаты старше 45 лет без обязательного опыта.
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