21 марта 2024

Суд арестовал молодого курганца без прав, сбившего ребенка на машине

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодого курганца арестовал после ДТП Фото:

В городе Шадринске (Курганская область) под арест был отправлен 18-летний житель, сбивший на машине ребенка. После ДТП не имевший прав водитель уехал с места происшествия, но его разыскали сотрудники полиции. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

«После наезда на ребенка водитель скрылся с места происшествия. <…> дорожные полицейские установили автомобиль и личность нарушителя. За рулем ВАЗ-21074 находился 18-летний житель города Шадринска. Водительского удостоверения на право управления транспортным средством он не имеет», — сообщает паблик ведомства в соцсети «ВКонтакте». Нарушителя нашли и доставили в суд, где было назначен административный арест на 15 суток.

Инцидент случился 21 марта на улице Суворова. Семилетний мальчик вышел на дорогу перед машиной, водитель его сбил и уехал с места ДТП. Его нашли за сутки. Ребенок получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области сотрудники ГИБДД задержали 18-летнего водителя без прав. Нарушитель на ВАЗ хотел уехать от полицейских и протащил одного из сотрудников вслед за машиной. Его задержали и возбудили уголовное дело о применении насилия.

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В городе Шадринске (Курганская область) под арест был отправлен 18-летний житель, сбивший на машине ребенка. После ДТП не имевший прав водитель уехал с места происшествия, но его разыскали сотрудники полиции. Об этом сообщили в областном УГИБДД. «После наезда на ребенка водитель скрылся с места происшествия. <…> дорожные полицейские установили автомобиль и личность нарушителя. За рулем ВАЗ-21074 находился 18-летний житель города Шадринска. Водительского удостоверения на право управления транспортным средством он не имеет», — сообщает паблик ведомства в соцсети «ВКонтакте». Нарушителя нашли и доставили в суд, где было назначен административный арест на 15 суток. Инцидент случился 21 марта на улице Суворова. Семилетний мальчик вышел на дорогу перед машиной, водитель его сбил и уехал с места ДТП. Его нашли за сутки. Ребенок получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области сотрудники ГИБДД задержали 18-летнего водителя без прав. Нарушитель на ВАЗ хотел уехать от полицейских и протащил одного из сотрудников вслед за машиной. Его задержали и возбудили уголовное дело о применении насилия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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