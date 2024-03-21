Суд арестовал молодого курганца без прав, сбившего ребенка на машине

22 марта 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Молодого курганца арестовал после ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Шадринске (Курганская область) под арест был отправлен 18-летний житель, сбивший на машине ребенка. После ДТП не имевший прав водитель уехал с места происшествия, но его разыскали сотрудники полиции. Об этом сообщили в областном УГИБДД. «После наезда на ребенка водитель скрылся с места происшествия. <…> дорожные полицейские установили автомобиль и личность нарушителя. За рулем ВАЗ-21074 находился 18-летний житель города Шадринска. Водительского удостоверения на право управления транспортным средством он не имеет», — сообщает паблик ведомства в соцсети «ВКонтакте». Нарушителя нашли и доставили в суд, где было назначен административный арест на 15 суток. Инцидент случился 21 марта на улице Суворова. Семилетний мальчик вышел на дорогу перед машиной, водитель его сбил и уехал с места ДТП. Его нашли за сутки. Ребенок получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области сотрудники ГИБДД задержали 18-летнего водителя без прав. Нарушитель на ВАЗ хотел уехать от полицейских и протащил одного из сотрудников вслед за машиной. Его задержали и возбудили уголовное дело о применении насилия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Шадринске (Курганская область) под арест был отправлен 18-летний житель, сбивший на машине ребенка. После ДТП не имевший прав водитель уехал с места происшествия, но его разыскали сотрудники полиции. Об этом сообщили в областном УГИБДД. «После наезда на ребенка водитель скрылся с места происшествия. <…> дорожные полицейские установили автомобиль и личность нарушителя. За рулем ВАЗ-21074 находился 18-летний житель города Шадринска. Водительского удостоверения на право управления транспортным средством он не имеет», — сообщает паблик ведомства в соцсети «ВКонтакте». Нарушителя нашли и доставили в суд, где было назначен административный арест на 15 суток. Инцидент случился 21 марта на улице Суворова. Семилетний мальчик вышел на дорогу перед машиной, водитель его сбил и уехал с места ДТП. Его нашли за сутки. Ребенок получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области сотрудники ГИБДД задержали 18-летнего водителя без прав. Нарушитель на ВАЗ хотел уехать от полицейских и протащил одного из сотрудников вслед за машиной. Его задержали и возбудили уголовное дело о применении насилия.