Депутаты курганского города намерены согласовать еще одну премию мэру

22 марта 2024 в 19:46 Размер текста - 17 +

Новая премия мэра Шадринска Антона Мокана может составить 115 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты городской думы Шадринска хотят согласовать главе города Антону Мокану новую премию в размере 115 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал депутат Александр Бухаров, предоставив в распоряжение редакции документ с соответствующим проектом решения. С его слов, очередная премия может быть вновь согласована депутами без оснований на это. «Главе Шадринска хотят согласовать новую премию. Согласно проекту решения гордумы, имеется межбюджетный трансферт из области, но область не указывает целевое назначение денег. Значит, межбюджетный трансферт можно потратить на разные нужды. Никакого решения губернатора или правительства области не приложено. Опять администрация города решила из этого трансфера взять деньги на премию мэру. Не понятно почему. Буквально в декабре мэру выделили премию в полмиллиона рублей. Два месяца прошло и опять премия. И не указано за что, обоснования нет. Даже почему 115 тысяч, а не другая сумма», — сообщил Бухаров. Корреспондент URA.RU связался с председателем гордумы Шадринска Владимиром Пикалиным. С его слов, они действуют в рамках закона. «Суд первой инстанции встал на сторону шадринской гордумы. Апелляция встала на сторону думы. И сейчас мы на 9 апреля готовим материалы, едем на кассацию в Челябинск», — заявил Пикалин. Он отметил, что после решения кассации, суд определит — действует ли дума в рамках закона или нет и заявил, что судебное заседание на данный момент поддерживает позицию большинства депутатов. Ранее URA.RU писало, что после двух проигранных судов, прокуроры Шадринска готовят кассационную жалобу. В ней они просят, чтобы суд признал премию в размере 172 тысячи рублей, полученную Моканом за работу в 2022 году незаконной. По логике ведомства, мэр не имел права сам себе назначить премию. При этом, в конце 2023 года Мокан получил новую премию в три раза больше — 517,5 тысяч рублей. Шадринские прокуроры планируют также оспорить законность и этой премии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты городской думы Шадринска хотят согласовать главе города Антону Мокану новую премию в размере 115 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал депутат Александр Бухаров, предоставив в распоряжение редакции документ с соответствующим проектом решения. С его слов, очередная премия может быть вновь согласована депутами без оснований на это. «Главе Шадринска хотят согласовать новую премию. Согласно проекту решения гордумы, имеется межбюджетный трансферт из области, но область не указывает целевое назначение денег. Значит, межбюджетный трансферт можно потратить на разные нужды. Никакого решения губернатора или правительства области не приложено. Опять администрация города решила из этого трансфера взять деньги на премию мэру. Не понятно почему. Буквально в декабре мэру выделили премию в полмиллиона рублей. Два месяца прошло и опять премия. И не указано за что, обоснования нет. Даже почему 115 тысяч, а не другая сумма», — сообщил Бухаров. Корреспондент URA.RU связался с председателем гордумы Шадринска Владимиром Пикалиным. С его слов, они действуют в рамках закона. «Суд первой инстанции встал на сторону шадринской гордумы. Апелляция встала на сторону думы. И сейчас мы на 9 апреля готовим материалы, едем на кассацию в Челябинск», — заявил Пикалин. Он отметил, что после решения кассации, суд определит — действует ли дума в рамках закона или нет и заявил, что судебное заседание на данный момент поддерживает позицию большинства депутатов. Ранее URA.RU писало, что после двух проигранных судов, прокуроры Шадринска готовят кассационную жалобу. В ней они просят, чтобы суд признал премию в размере 172 тысячи рублей, полученную Моканом за работу в 2022 году незаконной. По логике ведомства, мэр не имел права сам себе назначить премию. При этом, в конце 2023 года Мокан получил новую премию в три раза больше — 517,5 тысяч рублей. Шадринские прокуроры планируют также оспорить законность и этой премии.