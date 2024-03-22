Губернатор Махонин поддержал новые выплаты семьям бойцов СВО

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Всероссийский круизный форум. Пермь., топ, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин согласился с новыми льготами бойцам СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал инициативу о новом виде финансовой поддержки семей участников спецоперации. Речь идет о выплатах семьям бойцов, в которых родился ребенок. Об этом глава региона заявил во время посещения нового филиала фонда «Защитники отечества».

«В Прикамье создан перечень региональных мер поддержки ветеранов СВО, их родных и близких, который постоянно расширяется. Прозвучала еще одна инициатива. Если в семье участника СВО рождается ребенок, то семья получит единовременную выплату. Я идею поддерживаю», — сказал Махонин. По его словам, сейчас региональному минтрудсоцразвития необходимо подготовить предложения на этот счет, говорится на сайте ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты законодательного собрания Пермского края приняли законопроект о об освобождении от транспортного налога служащих Росгвардии, которые участвуют в спецоперации. Льготой смогут воспользоваться и супруги участников СВО.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал инициативу о новом виде финансовой поддержки семей участников спецоперации. Речь идет о выплатах семьям бойцов, в которых родился ребенок. Об этом глава региона заявил во время посещения нового филиала фонда «Защитники отечества». «В Прикамье создан перечень региональных мер поддержки ветеранов СВО, их родных и близких, который постоянно расширяется. Прозвучала еще одна инициатива. Если в семье участника СВО рождается ребенок, то семья получит единовременную выплату. Я идею поддерживаю», — сказал Махонин. По его словам, сейчас региональному минтрудсоцразвития необходимо подготовить предложения на этот счет, говорится на сайте ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты законодательного собрания Пермского края приняли законопроект о об освобождении от транспортного налога служащих Росгвардии, которые участвуют в спецоперации. Льготой смогут воспользоваться и супруги участников СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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