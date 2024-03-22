Губернатор Махонин поддержал новые выплаты семьям бойцов СВО

22 марта 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин согласился с новыми льготами бойцам СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал инициативу о новом виде финансовой поддержки семей участников спецоперации. Речь идет о выплатах семьям бойцов, в которых родился ребенок. Об этом глава региона заявил во время посещения нового филиала фонда «Защитники отечества». «В Прикамье создан перечень региональных мер поддержки ветеранов СВО, их родных и близких, который постоянно расширяется. Прозвучала еще одна инициатива. Если в семье участника СВО рождается ребенок, то семья получит единовременную выплату. Я идею поддерживаю», — сказал Махонин. По его словам, сейчас региональному минтрудсоцразвития необходимо подготовить предложения на этот счет, говорится на сайте ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты законодательного собрания Пермского края приняли законопроект о об освобождении от транспортного налога служащих Росгвардии, которые участвуют в спецоперации. Льготой смогут воспользоваться и супруги участников СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал инициативу о новом виде финансовой поддержки семей участников спецоперации. Речь идет о выплатах семьям бойцов, в которых родился ребенок. Об этом глава региона заявил во время посещения нового филиала фонда «Защитники отечества». «В Прикамье создан перечень региональных мер поддержки ветеранов СВО, их родных и близких, который постоянно расширяется. Прозвучала еще одна инициатива. Если в семье участника СВО рождается ребенок, то семья получит единовременную выплату. Я идею поддерживаю», — сказал Махонин. По его словам, сейчас региональному минтрудсоцразвития необходимо подготовить предложения на этот счет, говорится на сайте ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты законодательного собрания Пермского края приняли законопроект о об освобождении от транспортного налога служащих Росгвардии, которые участвуют в спецоперации. Льготой смогут воспользоваться и супруги участников СВО.