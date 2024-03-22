В Подмосковье после событий в «Крокус сити холле» отменили массовые мероприятия

22 марта 2024 в 23:26 Размер текста - 17 +

Посещение массовых мероприятий в Подмосковье запрещено Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» В подмосковном городе Подольск после ЧП в «Крокус сити холле» отменены массовые мероприятия. Об этом заявил глава округа Григорий Артамонов. «В подмосковном Подольске отменили массовые мероприятия», — приводит слова главы округа ТАСС. Причиной отмены стала стрельба в концертном зале «Крокус сити холл». В московском концертном зале «Крокус сити холл» мужчины открыли стрельбу из автомата. На данный момент официально о погибших и пострадавших неизвестно. После выстрелов террористы, предположительно, бросили гранату или зажигательную шашку, начался пожар. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В подмосковном городе Подольск после ЧП в «Крокус сити холле» отменены массовые мероприятия. Об этом заявил глава округа Григорий Артамонов. «В подмосковном Подольске отменили массовые мероприятия», — приводит слова главы округа ТАСС. Причиной отмены стала стрельба в концертном зале «Крокус сити холл». В московском концертном зале «Крокус сити холл» мужчины открыли стрельбу из автомата. На данный момент официально о погибших и пострадавших неизвестно. После выстрелов террористы, предположительно, бросили гранату или зажигательную шашку, начался пожар.