22 марта 2024

В Подмосковье после событий в «Крокус сити холле» отменили массовые мероприятия

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День города. Курган , запрет, проход запрещен, люди, ограничительная лента
Посещение массовых мероприятий в Подмосковье запрещено Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

В подмосковном городе Подольск после ЧП в «Крокус сити холле» отменены массовые мероприятия. Об этом заявил глава округа Григорий Артамонов.

«В подмосковном Подольске отменили массовые мероприятия», — приводит слова главы округа ТАСС. Причиной отмены стала стрельба в концертном зале «Крокус сити холл».

В московском концертном зале «Крокус сити холл» мужчины открыли стрельбу из автомата. На данный момент официально о погибших и пострадавших неизвестно. После выстрелов террористы, предположительно, бросили гранату или зажигательную шашку, начался пожар.

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В подмосковном городе Подольск после ЧП в «Крокус сити холле» отменены массовые мероприятия. Об этом заявил глава округа Григорий Артамонов. «В подмосковном Подольске отменили массовые мероприятия», — приводит слова главы округа ТАСС. Причиной отмены стала стрельба в концертном зале «Крокус сити холл». В московском концертном зале «Крокус сити холл» мужчины открыли стрельбу из автомата. На данный момент официально о погибших и пострадавших неизвестно. После выстрелов террористы, предположительно, бросили гранату или зажигательную шашку, начался пожар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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