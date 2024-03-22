22 марта 2024

ФСБ сообщило о принимаемых мерах из-за стрельбы в «Крокусе»

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Празднование Дня Победы. Челябинск, фсб россии
ФСБ приняла меры после теракта в «Крокусе» Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

После стрельбы в «Крокус Сити Холле» специальные силовые ведомства принимают все необходимые меры. Об этом сообщили в ФСБ.

«Специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с происходящим в „Крокусе“», — передает сообщение ведомства РИА Новости. Уточняется, что в здание охвачено пожаром после начавшейся стрельбы.

Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», после чего устроили пожар. По данным ТАСС, треть здания охвачена пожаром. На месте ЧП собран оперштаб, к нему направляется губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Возле «Крокуса» дежурят десятки бригад скорой помощи.

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После стрельбы в «Крокус Сити Холле» специальные силовые ведомства принимают все необходимые меры. Об этом сообщили в ФСБ. «Специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с происходящим в „Крокусе“», — передает сообщение ведомства РИА Новости. Уточняется, что в здание охвачено пожаром после начавшейся стрельбы. Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», после чего устроили пожар. По данным ТАСС, треть здания охвачена пожаром. На месте ЧП собран оперштаб, к нему направляется губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Возле «Крокуса» дежурят десятки бригад скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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