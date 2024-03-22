ФСБ сообщило о принимаемых мерах из-за стрельбы в «Крокусе»

После стрельбы в «Крокус Сити Холле» специальные силовые ведомства принимают все необходимые меры. Об этом сообщили в ФСБ.
«Специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с происходящим в „Крокусе“», — передает сообщение ведомства РИА Новости. Уточняется, что в здание охвачено пожаром после начавшейся стрельбы.
Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», после чего устроили пожар. По данным ТАСС, треть здания охвачена пожаром. На месте ЧП собран оперштаб, к нему направляется губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Возле «Крокуса» дежурят десятки бригад скорой помощи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.