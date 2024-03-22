ФСБ сообщило о принимаемых мерах из-за стрельбы в «Крокусе»

22 марта 2024 в 23:26 Размер текста - 17 +

ФСБ приняла меры после теракта в «Крокусе» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» После стрельбы в «Крокус Сити Холле» специальные силовые ведомства принимают все необходимые меры. Об этом сообщили в ФСБ. «Специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с происходящим в „Крокусе“», — передает сообщение ведомства РИА Новости. Уточняется, что в здание охвачено пожаром после начавшейся стрельбы. Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», после чего устроили пожар. По данным ТАСС, треть здания охвачена пожаром. На месте ЧП собран оперштаб, к нему направляется губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Возле «Крокуса» дежурят десятки бригад скорой помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После стрельбы в «Крокус Сити Холле» специальные силовые ведомства принимают все необходимые меры. Об этом сообщили в ФСБ. «Специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с происходящим в „Крокусе“», — передает сообщение ведомства РИА Новости. Уточняется, что в здание охвачено пожаром после начавшейся стрельбы. Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», после чего устроили пожар. По данным ТАСС, треть здания охвачена пожаром. На месте ЧП собран оперштаб, к нему направляется губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Возле «Крокуса» дежурят десятки бригад скорой помощи.