22 марта 2024

Shot: в Москве введен план «Сирена»

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, полиция, мвд россии
В Москве собирают личный состав полиции для усилений Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

В Москве введен план «Сирена», что означает сбор личного состава, привлекаемого к розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников. Такое решение было принято в связи с терактом в «Крокус-Сити Холле» вечером 22 марта.

«В Москве введен план „Сирена“», — сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что сейчас собирают личный состав полиции для усилений.

Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», после чего устроили пожар. Сейчас около «Крокус сити холла» работают более 70 бригад скорой, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим. На данный момент о погибших не сообщается. О происходящем URA.RU ведет прямую трансляцию.

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В Москве введен план «Сирена», что означает сбор личного состава, привлекаемого к розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников. Такое решение было принято в связи с терактом в «Крокус-Сити Холле» вечером 22 марта. «В Москве введен план „Сирена“», — сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что сейчас собирают личный состав полиции для усилений. Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», после чего устроили пожар. Сейчас около «Крокус сити холла» работают более 70 бригад скорой, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим. На данный момент о погибших не сообщается. О происходящем URA.RU ведет прямую трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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