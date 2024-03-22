Shot: в Москве введен план «Сирена»

22 марта 2024 в 23:43 Размер текста - 17 +

В Москве собирают личный состав полиции для усилений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» В Москве введен план «Сирена», что означает сбор личного состава, привлекаемого к розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников. Такое решение было принято в связи с терактом в «Крокус-Сити Холле» вечером 22 марта. «В Москве введен план „Сирена“», — сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что сейчас собирают личный состав полиции для усилений. Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», после чего устроили пожар. Сейчас около «Крокус сити холла» работают более 70 бригад скорой, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим. На данный момент о погибших не сообщается. О происходящем URA.RU ведет прямую трансляцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве введен план «Сирена», что означает сбор личного состава, привлекаемого к розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников. Такое решение было принято в связи с терактом в «Крокус-Сити Холле» вечером 22 марта. «В Москве введен план „Сирена“», — сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что сейчас собирают личный состав полиции для усилений. Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», после чего устроили пожар. Сейчас около «Крокус сити холла» работают более 70 бригад скорой, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим. На данный момент о погибших не сообщается. О происходящем URA.RU ведет прямую трансляцию.