Shot: в Москве введен план «Сирена»

В Москве введен план «Сирена», что означает сбор личного состава, привлекаемого к розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников. Такое решение было принято в связи с терактом в «Крокус-Сити Холле» вечером 22 марта.
«В Москве введен план „Сирена“», — сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что сейчас собирают личный состав полиции для усилений.
Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», после чего устроили пожар. Сейчас около «Крокус сити холла» работают более 70 бригад скорой, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим. На данный момент о погибших не сообщается. О происходящем URA.RU ведет прямую трансляцию.
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