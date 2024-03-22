Губернатор Моор: отреагировал на стрельбу в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокус Сити Холле» является терроризмом в чистом виде. На такое действие способны только нелюди, сообщил глава Тюменской области Александр Моор.
«В Подмосковье — трагедия. Теракт. В результате стрельбы в „Крокус Сити Холле“ есть погибшие и раненые. Терроризм в чистом виде. На кадры расстрела безоружных мирных людей смотреть невозможно. На такое способны только нелюди. Но нас — не запугать. Возмездие неизбежно», — написал Моор в telegram-канале. Он выразил соболезнования от тюменцев родным и близким погибших.
В концертном зале «Крокус-Сити Холл» ночью 22 марта произошел теракт в Подмосковье. Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», после чего устроили пожар. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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