Губернатор Моор отреагировал на стрельбу в «Крокус Сити Холле»

Губернатор Моор: отреагировал на стрельбу в «Крокус Сити Холле»

23 марта 2024 в 01:37 Размер текста - 17 +

В «Крокус Сити Холле» ночью 22 марта произошел теракт Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Теракт в «Крокус Сити Холле» является терроризмом в чистом виде. На такое действие способны только нелюди, сообщил глава Тюменской области Александр Моор. «В Подмосковье — трагедия. Теракт. В результате стрельбы в „Крокус Сити Холле“ есть погибшие и раненые. Терроризм в чистом виде. На кадры расстрела безоружных мирных людей смотреть невозможно. На такое способны только нелюди. Но нас — не запугать. Возмездие неизбежно», — написал Моор в telegram-канале. Он выразил соболезнования от тюменцев родным и близким погибших. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» ночью 22 марта произошел теракт в Подмосковье. Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», после чего устроили пожар. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Теракт в «Крокус Сити Холле» является терроризмом в чистом виде. На такое действие способны только нелюди, сообщил глава Тюменской области Александр Моор. «В Подмосковье — трагедия. Теракт. В результате стрельбы в „Крокус Сити Холле“ есть погибшие и раненые. Терроризм в чистом виде. На кадры расстрела безоружных мирных людей смотреть невозможно. На такое способны только нелюди. Но нас — не запугать. Возмездие неизбежно», — написал Моор в telegram-канале. Он выразил соболезнования от тюменцев родным и близким погибших. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» ночью 22 марта произошел теракт в Подмосковье. Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», после чего устроили пожар. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.