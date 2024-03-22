22 марта 2024

Губернатор Моор отреагировал на стрельбу в «Крокус Сити Холле»

Губернатор Моор: отреагировал на стрельбу в «Крокус Сити Холле»
© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка вокруг Крокус Сити Холл, пожар, теракт, крокус-сити
В «Крокус Сити Холле» ночью 22 марта произошел теракт Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Теракт в «Крокус Сити Холле» является терроризмом в чистом виде. На такое действие способны только нелюди, сообщил глава Тюменской области Александр Моор.

«В Подмосковье — трагедия. Теракт. В результате стрельбы в „Крокус Сити Холле“ есть погибшие и раненые. Терроризм в чистом виде. На кадры расстрела безоружных мирных людей смотреть невозможно. На такое способны только нелюди. Но нас — не запугать. Возмездие неизбежно», — написал Моор в telegram-канале. Он выразил соболезнования от тюменцев родным и близким погибших.

В концертном зале «Крокус-Сити Холл» ночью 22 марта произошел теракт в Подмосковье. Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», после чего устроили пожар. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» является терроризмом в чистом виде. На такое действие способны только нелюди, сообщил глава Тюменской области Александр Моор. «В Подмосковье — трагедия. Теракт. В результате стрельбы в „Крокус Сити Холле“ есть погибшие и раненые. Терроризм в чистом виде. На кадры расстрела безоружных мирных людей смотреть невозможно. На такое способны только нелюди. Но нас — не запугать. Возмездие неизбежно», — написал Моор в telegram-канале. Он выразил соболезнования от тюменцев родным и близким погибших. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» ночью 22 марта произошел теракт в Подмосковье. Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», после чего устроили пожар. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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