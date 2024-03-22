Сотрудников московских и подмосковных больниц вызывают на работу. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Московских и областных реаниматологов, медсестер и хирургов вызывают на смену в больницы», — передает слова источника telegram-канал Shot. Дополнительный персонал необходим для помощи пострадавшим после теракта в московском концертном зале «Крокус сити холл».
В Подмосковье произошел теракт. В Красногорске в концертное помещение «Крокус Сити Холл» ворвались неизвестные с автоматами. Предварительно сообщается о более десятка погибших. Также внутри здания произошел взрыв. На месте работают экстренные службы.
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