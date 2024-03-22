Сотрудников московских и подмосковных больниц вызывают на работу

23 марта 2024 в 00:22 Размер текста - 17 +

Для помощи пострадавшим во время стрельбы в «Крокус сити холл» нужно больше медиков Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Сотрудников московских и подмосковных больниц вызывают на работу. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Московских и областных реаниматологов, медсестер и хирургов вызывают на смену в больницы», — передает слова источника telegram-канал Shot. Дополнительный персонал необходим для помощи пострадавшим после теракта в московском концертном зале «Крокус сити холл». В Подмосковье произошел теракт. В Красногорске в концертное помещение «Крокус Сити Холл» ворвались неизвестные с автоматами. Предварительно сообщается о более десятка погибших. Также внутри здания произошел взрыв. На месте работают экстренные службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудников московских и подмосковных больниц вызывают на работу. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Московских и областных реаниматологов, медсестер и хирургов вызывают на смену в больницы», — передает слова источника telegram-канал Shot. Дополнительный персонал необходим для помощи пострадавшим после теракта в московском концертном зале «Крокус сити холл». В Подмосковье произошел теракт. В Красногорске в концертное помещение «Крокус Сити Холл» ворвались неизвестные с автоматами. Предварительно сообщается о более десятка погибших. Также внутри здания произошел взрыв. На месте работают экстренные службы.