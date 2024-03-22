22 марта 2024

Сотрудников московских и подмосковных больниц вызывают на работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Для помощи пострадавшим во время стрельбы в «Крокус сити холл» нужно больше медиков Фото:

Сотрудников московских и подмосковных больниц вызывают на работу. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Московских и областных реаниматологов, медсестер и хирургов вызывают на смену в больницы», — передает слова источника telegram-канал Shot. Дополнительный персонал необходим для помощи пострадавшим после теракта в московском концертном зале «Крокус сити холл».

В Подмосковье произошел теракт. В Красногорске в концертное помещение «Крокус Сити Холл» ворвались неизвестные с автоматами. Предварительно сообщается о более десятка погибших. Также внутри здания произошел взрыв. На месте работают экстренные службы.

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Сотрудников московских и подмосковных больниц вызывают на работу. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Московских и областных реаниматологов, медсестер и хирургов вызывают на смену в больницы», — передает слова источника telegram-канал Shot. Дополнительный персонал необходим для помощи пострадавшим после теракта в московском концертном зале «Крокус сити холл». В Подмосковье произошел теракт. В Красногорске в концертное помещение «Крокус Сити Холл» ворвались неизвестные с автоматами. Предварительно сообщается о более десятка погибших. Также внутри здания произошел взрыв. На месте работают экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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