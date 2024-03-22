Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Фоторепортаж

МЧС: порядка 100 человек спасены из здания «Крокуса»

23 марта 2024 в 00:15 Размер текста - 17 +

Неизвестные с автоматами устроили теракт в «Крокус Сити Холл» Фото: Роман Наумов новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» В Подмосковье произошел теракт. В Красногорске в концертное помещение «Крокус Сити Холл» ворвались неизвестные с автоматами. Предварительно сообщается о более десятка погибших. Также внутри здания произошел взрыв. На месте работают экстренные службы. Подробнее об обстановке перед зданием — в фоторепортаже URA.RU. На месте работают экстренные службы Фото: Роман Наумов © URA.RU Бойцы специального отряда быстрого реагирования России (СОБР) и пожарные работают внутри «Крокус сити холла». Об этом сообщили в ФСБ. Внутри «Крокус Сити Холл» — пожар Фото: Роман Наумов © URA.RU Журналисты «Осторожно, новости» сообщали о новом взрыве внутри «Крокус Сити Холл». Однако авторы Readovka сообщают, что это были звуки от горящей кровли. После стрельбы в «Крокус Сити Холле» специальные силовые ведомства принимают все необходимые меры Фото: Роман Наумов © URA.RU Помимо силовиков на месте работают медицинские работники Фото: Роман Наумов © URA.RU Пострадавших при теракте в Подмосковном доставили в Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова. Они состояние оценивается как средней тяжести. На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы Фото: Роман Наумов © URA.RU ФСБ подтвердила информацию о погибших и раненых в «Крокус Сити Холле». Информацию передает «Коммерсант». Пожар продолжает разгораться в «Крокус Сити Холле» Фото: Роман Наумов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Подмосковье произошел теракт. В Красногорске в концертное помещение «Крокус Сити Холл» ворвались неизвестные с автоматами. Предварительно сообщается о более десятка погибших. Также внутри здания произошел взрыв. На месте работают экстренные службы. Подробнее об обстановке перед зданием — в фоторепортаже URA.RU. Бойцы специального отряда быстрого реагирования России (СОБР) и пожарные работают внутри «Крокус сити холла». Об этом сообщили в ФСБ. Журналисты «Осторожно, новости» сообщали о новом взрыве внутри «Крокус Сити Холл». Однако авторы Readovka сообщают, что это были звуки от горящей кровли. Пострадавших при теракте в Подмосковном доставили в Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова. Они состояние оценивается как средней тяжести. ФСБ подтвердила информацию о погибших и раненых в «Крокус Сити Холле». Информацию передает «Коммерсант».