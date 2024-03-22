В Подмосковье произошел теракт. В Красногорске в концертное помещение «Крокус Сити Холл» ворвались неизвестные с автоматами. Предварительно сообщается о более десятка погибших. Также внутри здания произошел взрыв. На месте работают экстренные службы. Подробнее об обстановке перед зданием — в фоторепортаже URA.RU.
В Подмосковье произошел теракт. В Красногорске в концертное помещение «Крокус Сити Холл» ворвались неизвестные с автоматами. Предварительно сообщается о более десятка погибших. Также внутри здания произошел взрыв. На месте работают экстренные службы. Подробнее об обстановке перед зданием — в фоторепортаже URA.RU. Бойцы специального отряда быстрого реагирования России (СОБР) и пожарные работают внутри «Крокус сити холла». Об этом сообщили в ФСБ. Журналисты «Осторожно, новости» сообщали о новом взрыве внутри «Крокус Сити Холл». Однако авторы Readovka сообщают, что это были звуки от горящей кровли. Пострадавших при теракте в Подмосковном доставили в Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова. Они состояние оценивается как средней тяжести. ФСБ подтвердила информацию о погибших и раненых в «Крокус Сити Холле». Информацию передает «Коммерсант».