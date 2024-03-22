22 марта 2024

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Фоторепортаж

МЧС: порядка 100 человек спасены из здания «Крокуса»
© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка вокруг Крокус Сити Холл, пожар, теракт, крокус-сити
Неизвестные с автоматами устроили теракт в «Крокус Сити Холл» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

В Подмосковье произошел теракт. В Красногорске в концертное помещение «Крокус Сити Холл» ворвались неизвестные с автоматами. Предварительно сообщается о более десятка погибших. Также внутри здания произошел взрыв. На месте работают экстренные службы. Подробнее об обстановке перед зданием — в фоторепортаже URA.RU.

На месте работают экстренные службы
На месте работают экстренные службы
Фото:

Бойцы специального отряда быстрого реагирования России (СОБР) и пожарные работают внутри «Крокус сити холла». Об этом сообщили в ФСБ.

Внутри «Крокус Сити Холл» — пожар
Внутри «Крокус Сити Холл» — пожар
Фото:

Журналисты «Осторожно, новости» сообщали о новом взрыве внутри «Крокус Сити Холл». Однако авторы Readovka сообщают, что это были звуки от горящей кровли.

После стрельбы в «Крокус Сити Холле» специальные силовые ведомства принимают все необходимые меры
После стрельбы в «Крокус Сити Холле» специальные силовые ведомства принимают все необходимые меры
Фото:

Помимо силовиков на месте работают медицинские работники
Помимо силовиков на месте работают медицинские работники
Фото:

Пострадавших при теракте в Подмосковном доставили в Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова. Они состояние оценивается как средней тяжести.

На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы
На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы
Фото:

ФСБ подтвердила информацию о погибших и раненых в «Крокус Сити Холле». Информацию передает «Коммерсант».

Пожар продолжает разгораться в «Крокус Сити Холле»
Пожар продолжает разгораться в «Крокус Сити Холле»
Фото:

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В Подмосковье произошел теракт. В Красногорске в концертное помещение «Крокус Сити Холл» ворвались неизвестные с автоматами. Предварительно сообщается о более десятка погибших. Также внутри здания произошел взрыв. На месте работают экстренные службы. Подробнее об обстановке перед зданием — в фоторепортаже URA.RU. Бойцы специального отряда быстрого реагирования России (СОБР) и пожарные работают внутри «Крокус сити холла». Об этом сообщили в ФСБ. Журналисты «Осторожно, новости» сообщали о новом взрыве внутри «Крокус Сити Холл». Однако авторы Readovka сообщают, что это были звуки от горящей кровли. Пострадавших при теракте в Подмосковном доставили в Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова. Они состояние оценивается как средней тяжести. ФСБ подтвердила информацию о погибших и раненых в «Крокус Сити Холле». Информацию передает «Коммерсант».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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