22 марта 2024

Пострадавшие при стрельбе в «Крокусе» обеспечены компонентами крови

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Свердловская областная станция переливания крови. Екатеринбург, переливание крови, доноры, донор, сдача крови, донорский пункт, донорство
Центр крови будет принимать доноров крови в субботу с 08:30 Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Пострадавшие при стрельбе в подмосковном «Крокус Сити Холле» обеспечены компонентами крови. Об этом сообщают в ФМБА.

«Пострадавшие в ходе теракта в „Крокусе“ обеспечены компонентами крови, центр крови будет принимать доноров крови в субботу с 08:30», — сказано в сообщении. Передает РИА Новости.

Стрельба произошла 22 марта в «Крокус Сити Холле». Затем террористы подожгли здание. В результате теракта погибло 40 человек, более 100 пострадали, сообщает ЦОС ФСБ. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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Пострадавшие при стрельбе в подмосковном «Крокус Сити Холле» обеспечены компонентами крови. Об этом сообщают в ФМБА. «Пострадавшие в ходе теракта в „Крокусе“ обеспечены компонентами крови, центр крови будет принимать доноров крови в субботу с 08:30», — сказано в сообщении. Передает РИА Новости. Стрельба произошла 22 марта в «Крокус Сити Холле». Затем террористы подожгли здание. В результате теракта погибло 40 человек, более 100 пострадали, сообщает ЦОС ФСБ. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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