Пострадавшие при стрельбе в «Крокусе» обеспечены компонентами крови

23 марта 2024 в 00:41 Размер текста - 17 +

Центр крови будет принимать доноров крови в субботу с 08:30 Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Пострадавшие при стрельбе в подмосковном «Крокус Сити Холле» обеспечены компонентами крови. Об этом сообщают в ФМБА. «Пострадавшие в ходе теракта в „Крокусе“ обеспечены компонентами крови, центр крови будет принимать доноров крови в субботу с 08:30», — сказано в сообщении. Передает РИА Новости. Стрельба произошла 22 марта в «Крокус Сити Холле». Затем террористы подожгли здание. В результате теракта погибло 40 человек, более 100 пострадали, сообщает ЦОС ФСБ. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пострадавшие при стрельбе в подмосковном «Крокус Сити Холле» обеспечены компонентами крови. Об этом сообщают в ФМБА. «Пострадавшие в ходе теракта в „Крокусе“ обеспечены компонентами крови, центр крови будет принимать доноров крови в субботу с 08:30», — сказано в сообщении. Передает РИА Новости. Стрельба произошла 22 марта в «Крокус Сити Холле». Затем террористы подожгли здание. В результате теракта погибло 40 человек, более 100 пострадали, сообщает ЦОС ФСБ. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.