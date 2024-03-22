Пострадавшие при стрельбе в «Крокусе» обеспечены компонентами крови

Центр крови будет принимать доноров крови в субботу с 08:30
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»
Пострадавшие при стрельбе в подмосковном «Крокус Сити Холле» обеспечены компонентами крови. Об этом сообщают в ФМБА.
«Пострадавшие в ходе теракта в „Крокусе“ обеспечены компонентами крови, центр крови будет принимать доноров крови в субботу с 08:30», — сказано в сообщении. Передает РИА Новости.
Стрельба произошла 22 марта в «Крокус Сити Холле». Затем террористы подожгли здание. В результате теракта погибло 40 человек, более 100 пострадали, сообщает ЦОС ФСБ. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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