Медведев заявил, что террористы понимают только ответный террор

23 марта 2024 в 00:43 Размер текста - 17 +

Неизвестные начали стрельбу в «Крокус Сити Холле» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Террористы, которые напали на людей на территории «Крокус Сити Холла», понимают только ответный террор. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Мировой опыт. Смерть за смерть», — написал Медведев в своем telegram-канале. Неизвестные открыли огонь по людям в концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье, после чего устроили пожар. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что бойцы СОБР и пожарные эвакуируют людей и ищут преступников. Сотрудники МЧС планируют нарастить группировку на тушении здания, на месте работают сотни специалистов и три вертолета. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Террористы, которые напали на людей на территории «Крокус Сити Холла», понимают только ответный террор. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Мировой опыт. Смерть за смерть», — написал Медведев в своем telegram-канале. Неизвестные открыли огонь по людям в концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье, после чего устроили пожар. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что бойцы СОБР и пожарные эвакуируют людей и ищут преступников. Сотрудники МЧС планируют нарастить группировку на тушении здания, на месте работают сотни специалистов и три вертолета. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.