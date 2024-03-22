22 марта 2024

Медведев заявил, что террористы понимают только ответный террор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оружие и патроны. Челябинск, автомат калашникова, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, карабин, сайга, курок, бойня
Неизвестные начали стрельбу в «Крокус Сити Холле» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Террористы, которые напали на людей на территории «Крокус Сити Холла», понимают только ответный террор. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Мировой опыт. Смерть за смерть», — написал Медведев в своем telegram-канале.

Неизвестные открыли огонь по людям в концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье, после чего устроили пожар. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что бойцы СОБР и пожарные эвакуируют людей и ищут преступников. Сотрудники МЧС планируют нарастить группировку на тушении здания, на месте работают сотни специалистов и три вертолета. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Террористы, которые напали на людей на территории «Крокус Сити Холла», понимают только ответный террор. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Мировой опыт. Смерть за смерть», — написал Медведев в своем telegram-канале. Неизвестные открыли огонь по людям в концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье, после чего устроили пожар. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что бойцы СОБР и пожарные эвакуируют людей и ищут преступников. Сотрудники МЧС планируют нарастить группировку на тушении здания, на месте работают сотни специалистов и три вертолета. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...